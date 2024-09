«Parteolla e Gerrei, nessuna area idonea per questo scempio» 

Nessuna sorpresa. Nel Parteolla e nel Gerrei amministratori locali e cittadini faranno fronte comune contro la speculazione energetica. Un’unità di intenti ribadita nell’ultimo incontro di Serdiana alla vigilia del faccia a faccia sulle aree idonee tra i sindaci e la Giunta regionale.

La posizione

Lo chiarisce subito il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu che, dopo aver illustrato la contrarietà al progetto della società Sedda Perdonau per l’installazione di 13 pale eoliche da 78 Mw nel territorio dei comuni di Serdiana , Dolianova , Sant’Andrea Frius e San Nicolò Gerrei , ha parlato di aree idonee: «Da noi non esistono spazi adatti ad ospitare impianti eolici e fotovoltaici. Siamo per la transizione verde ma contro ogni forma di speculazione. Crediamo in progetti alternativi come le comunità energetiche alle quali stiamo lavorando».

Sulla stessa linea il sindaco di Dolianova Ivan Piras, nella sua doppia veste di amministratore locale e consigliere regionale di Forza Italia: «Ribadiremo questa posizione alla presidente Todde. Come gruppi di opposizione in Consiglio regionale abbiamo proposto la discussione d’urgenza della legge di iniziativa popolare Pratobello 24. È giusto che su questo tema si pronunci l’Assemblea sarda. La responsabilità della individuazione delle aree idonee non deve essere scaricata sui sindaci».

Il comitato

Soddisfatti i rappresentati del comitato per la difesa del territorio che hanno accolto con favore la decisione dei sindaci di coinvolgere nelle decisioni finali i consigli comunali. Gli attivisti, in questi giorni, hanno raccolto centinaia di firme (oltre 1000 nella sola Dolianova) a sostegno della proposta di legge Pratobello 24. «Deve essere chiaro che il territorio dice no alla devastazione dei luoghi – rimarca la presidente Brigida Carta - la nostra posizione non è negoziabile».

Un “no” spiegato dal Comitato in un articolato documento nel quale si sottolinea l’inutilità di impianti eolici con una produzione di energia destinata all’esportazione e non alla soddisfazione di esigenze interne. «Bisogna tenere alta la guardia – ammonisce l’ex sindaca di Dolianova Luisella Lacu – ai sindaci si chiede di individuare le aree non idonee ben sapendo che nei territori, secondo i parametri del Decreto Ministeriale, sono invece molte le aree idonee. È una trappola, per questo è importante che tutti i sindaci della Sardegna dicano con chiarezza come la pensano. Solo così si potrà riaprire un tavolo di concertazione con lo Stato».

Don Mario Cugusi

Che il momento sia decisivo per il futuro della Sardegna lo ribadisce anche il parroco di Serdiana don Mario Cugusi. Suo l’intervento più applaudito della serata: «Siamo arrivati al dunque, il popolo si sta mobilitando. Anche noi preti con il nostro responsabile dei Beni Culturali don Francesco Tamponi abbiamo detto no alla speculazione. Non così i vescovi dei quali non si conosce ancora la posizione ufficiale. A voi cittadini dico: coinvolgete in questa battaglia i vostri parroci, scuotete qualche tonaca, fate in modo che si pronuncino anche dall’altare contro questo assalto che potrebbe cambiare irrimediabilmente il territorio sardo».

A Serdiana anche l’avvocato Alberto Agus, rappresentante del Comitato promotore del referendum consultivo sulle energie rinnovabili: «Abbiamo raggiunto le firme necessarie. La prossima settimana le depositeremo in Corte d’Appello. La Regione è obbligata ad indire il referendum. Tutti i sardi devono andare a votare. Solo così si ferma l’assalto degli speculatori».

