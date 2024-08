Parteolla e Gerrei, fronte unico: «Quella selva di pale tra i boschi non s’ha da fare né ora né mai» 

«Quel parco non s’ha da fare, né ora ne mai». Il fronte sardo contro l’assalto degli impianti per le energie rinnovabili si allarga al Parteolla e al Gerrei. Il territorio è unito per bloccare il progetto di un parco eolico tra i monti di Sant’Andrea Frius, Dolianova, Serdiana e San Nicolò Gerrei presentato dalla società Sedda Perdonau Wind Srl per l’installazione di 13 pale di 206 metri d’altezza con una potenza complessiva di 78 Mw.

In Aula

In tanti, nonostante il caldo torrido, hanno voluto presenziare alla seduta straordinaria del Consiglio comunale di Dolianova. Entro il 28 agosto, i comuni interessati dovranno presentare le osservazioni al progetto per il quale è in corso la verifica di impatto ambientale al Ministero dell’Ambiente. Nei giorni scorsi è nato un comitato spontaneo che ha già raccolto decine di adesioni e ieri ha organizzato un banchetto per la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “Pratobello 24” contro le speculazioni delle società energetiche.

Il Comitato

Tra i membri più attivi, l’ex sindaca di Dolianova Luisella Lacu: «Stiamo studiando il progetto per il quale presenteremo sicuramente le nostre osservazioni. Nei terreni in cui si vorrebbero istallare gli aerogeneratori sussistono diversi impedimenti, primo fra tutti il diritto di uso civico che fa scattare automaticamente il vincolo paesaggistico». Non solo, secondo la documentazione raccolta dal Comitato, nei rilievi del Parteolla e del Gerrei sussistono altri vincoli: a partire da quello forestale per la presenza di un bosco ad alto fusto, due aree di ripopolamento della fauna e, per i comuni di Sant’Andrea Frius e Serdiana, anche un vincolo archeologico. Per non parlare delle conseguenze negative per le aziende agropastorali presenti al confine tra Dolianova e Sant’Andrea Frius.

«Non siamo colonia»

Quanto basta per dire no, senza se e senza ma, al progetto: «Nessuno di noi è contro l’energia pulita – precisa Matteo Schirru – ma non è giusto che la Sardegna sia sempre trattata come una colonia italiana. Ancora più insopportabile è che ci siano politici sardi che favoriscono tutto questo con il loro atteggiamento connivente». «Non è tollerabile che le nostre terre ci vengano portate via per produrre energia da esportare fuori dalla Sardegna – aggiunge Michela Pitzianti, insegnante di musica – sono luoghi di grande pregio che hanno dato e continuano a dare da mangiare alle persone». Tra gli attivisti del Comitato anche Francesco Picciau, artista da sempre impegnato nella difesa dell’ambiente: «La Sardegna non ha bisogno di altre pale eoliche, siamo oltre il nostro fabbisogno energetico. Ciò che sta accadendo è solo speculazione, il problema riguarda tutta l’isola».

Mozione

Motivazioni ribadite nella mozione votata dal Consiglio comunale di Dolianova che dice no al progetto della società Sedda Perdonau. Contro hanno votato i consiglieri di opposizione Andrea Stocchino e Stefania Frigau che, pur esprimendo parere negativo al progetto, hanno lamentato l’assenza di un riferimento specifico alla società proponente nel documento. Chi invece viaggia compatto sono le diverse anime del Comitato. «Non ci fermeremo – assicura Luisella Lacu – il livello di sopportazione dei sardi è arrivato al limite».

