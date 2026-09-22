Parteolla, disabili gravi Pronti altri 23 milioni 

In arrivo il saldo dei fondi della legge regionale 162 per consentire ai Comuni dell’Unione del Parteolla e del Basso Campidano di garantire la continuità dei piani di sostegno ai disabili gravi. La Regione ha autorizzato la liquidazione e il pagamento dei contributi integrativi per il 2026.

Si tratta di 23 milioni di euro che si aggiungono ai 129 stanziati nei mesi scorsi, per una dotazione finanziaria complessiva di 152milioni di euro. L’integrazione destinata ai sei paesi dell’Unione dei Comuni è pari a 314.578 euro così distribuiti: 124.601 euro a Dolianova, 97.485 a Settimo San Pietro, 38.752 a Soleminis, 24.153 a Donori, 27.167 a Serdiana e 24.112 a Barrali. I percorsi di sostegno per disabili e soggetti non autosufficienti prevedono diverse forme di intervento come l’assistenza domiciliare o la permanenza in centri specializzati. L’obiettivo è consentire ai beneficiari di ritagliarsi spazi più ampi di autonomia e dare un aiuto concreto ai familiari dei disabili. La distribuzione delle risorse viene effettuata sulla base della scheda salute e dell’Isee.

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