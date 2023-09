Partenza falsa come due anni fa 

Due punticini nelle prime sei giornate, senza lo straccio di una vittoria e con le milanesi capaci di uscire con tutto il bottino dalle ospitate alla Domus. Il Cagliari sbatte la faccia sulla Serie A ed eguaglia la peggior partenza dell'era Giulini, quella di due anni fa con Semplici prima e Mazzarri poi in panchina. Una partenza in copia-incolla: un pareggio all'esordio (nel 2021 il 2-2 con lo Spezia, oggi lo 0-0 col Torino), due sconfitte di fila (allora Milan e Genoa, oggi Inter e Bologna), un altro pareggio (due anni fa a Roma con la Lazio oggi con l'Udinese) e altri due ko (con Mazzarri in panchina contro Empoli e Napoli, con Ranieri contro Atalanta e Milan). Due anni fa fu l'inizio della fine, anche se il pensiero comune era sempre quello che, in qualche modo, il Cagliari se ne sarebbe tirato fuori. Ecco perché oggi, proprio Sir Claudio, pur senza affidarsi ancora al suo celebre “dilly ding/dilly dong”, ha lanciato un messaggio preciso: «Guai se qualcuno pensasse che ci salveremo solo perché ci sono io, me ne andrei subito. Non facciamo come due anni fa, dove tutti dicevano “ci salveremo, ci salveremo” e invece... non s'è salvato neanche Romolo».

La storia di Claudio

E a proposito di Ranieri, il pensiero corre al campionato 1990-91, quello affrontato proprio con il tecnico romano sulla panchina del Cagliari, dopo due promozioni di fila in Serie C e in Serie B. Impatto a dir poco complicato per i rossoblù, che si affidavano a un allenatore esordiente nel massimo campionato, con tanti giovani, certo, ma anche alcuni elementi di grande esperienza e personalità, Matteoli e Francescoli su tutti. Quel Cagliari venne subito travolto a domicilio dall'Inter (un 3-0 con tripletta del tedesco Klinsmann), ma alla seconda giornata andò a compiere l'impresa, espugnando il San Paolo e battendo 2-1 i campioni in carica del Napoli. A seguire una sconfitta a Bergamo con l'Atalanta, un pari casalingo col Cesena e altri due ko con Milan e Torino. Un totale di 3 punti (visto che la vittoria assegnava 2 punti) e il penultimo posto, a precedere il solo Bologna. Anche in quel caso un avvio tutt'altro che semplice, tanto che i rossoblù chiuderanno il girone d'andata sempre penultimi con appena 10 punti in 17 partite, frutto di 2 sole vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Salvo poi realizzare un ritorno da applausi e centrare la salvezza addirittura con una giornata d'anticipo.

Partenze intelligenti

Nel 2014, con Zeman in panchina, ancora una partenza complicata, ma alla sesta giornata il Cagliari aveva 4 punti, grazie al clamoroso 4-1 rifilato all'Inter a San Siro. Erano invece 6 i punti alla sesta giornata delle stagioni 2017-18 e 2018-19. Nel primo caso, però, proprio la sesta giornata fu fatale a Rastelli, esonerato dopo il quarto ko, accompagnato da due vittorie. Nel secondo, invece, Maran aveva portato a casa una vittoria, tre pareggi e solo due sconfitte. Partenza migliore Rastelli la fece nel 2016-17, 7 punti grazie a due vittorie, un pari e tre sconfitte. Stesso percorso per Di Francesco, nel 2020-21. Inutile dire che l'avvio indimenticabile resta quello con Maran in panchina nel 2019-20: due sconfitte di fila in casa all'inizio, poi una lunga serie positiva che andò ben oltre i 10 punti conquistati nelle quattro partite successive, fino a sfiorare il cielo.