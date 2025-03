«Parteciperemo ai bandi per i grandi eventi culturali» 

Il Comune si convenziona con l’associazione “Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo” al fine, come ha spiegato la sindaca Debora Porrà, «di moltiplicare gli eventi culturali e sportivi nel territorio e di puntare alla costruzione di luoghi di spettacolo pubblico anche grazie alla comprovata capacità dell’associazione di intercettare bandi e risorse apposite».

L’accordo di convenzione ha ricevuto l’unanimità nella seduta di consiglio comunale che ha visto anche presentare il nuovo segretario comunale reggente, Gloria Dessì. Molta meno concordia si è registrata nell’approvazione del prospetto sulle aliquote Imu 2025: «Quest’anno, dopo un anno di provvisorietà il prospetto diventa obbligatorio», ha spiegato la sindaca avvertendo che «non ci sono variazioni sulle aliquote già approvate in sede di votazione del bilancio».

Dalla minoranza Franco Porcu ha annunciato voto contrario: «Noi riteniamo che in virtù della crisi palese a tutti si potesse riflettere ed applicare il minimo di legge ed invece abbiamo assistito negli anni ad aumenti anche riguardo a Tari ed Irpef comunale. Servirebbe invece l’acume del buon padre di famiglia». In disaccordo Debora Porrà: «Pericoloso veicolare messaggi sbagliati: la sua è un’interpretazione faziosa del bilancio, non c’è alcun aumento. Su questo tributo negli anni incidono spopolamento e denatalità portando a più seconde case». (s. f.)

