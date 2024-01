Partecipate,  minoranza all’attacco 

Più trasparenza sulla società partecipate e un’efficace attuazione del controllo analogo. È quanto chiedono i consiglieri di centrosinistra, primo firmatario Umberto Marcoli (Oristano Più) in un’interrogazione indirizzata al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessore al Bilancio Luca Faedda. «Nonostante le richieste effettuate in varie sedute pubbliche e nella commissione competente, persiste un bisogno di chiarimenti su alcuni aspetti fondamentali» dichiara la minoranza. Ad esempio si chiede di sapere «se le società soggette a controllo analogo hanno adempiuto all’obbligo di trasmettere all’ente socio i verbali dell’assemblea societaria entro 15 giorni dalla loro approvazione e copia del bilancio approvato entro 30 giorni dalla sua approvazione« o se le stesse abbiano inviato «entro il 30 settembre di ogni anno la bozza di budget per l’esercizio successivo e quella del piano di programma pluriennale,includendo gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie». I firmatari domandano, infine, se siano state trasmesse le relazioni semestrali sull’andamento della situazione finanziaria e un report degli indicatori qualitativi e tecnici. ( m.g. )

