Parte un colpo dalla pistola di un deputato di FdI: ferito un 31enne 

Ferito a una gamba da un proiettile partito dalla pistola di un deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo. È accaduto nel Biellese durante i festeggiamenti per il Capodanno. Il ferito, non grave, è un 31enne, genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Portato all'ospedale di Ponderano, è stato dimesso dopo poche ore.

Le indagini

La procura di Biella ha avviato gli accertamenti. Da una prima ricostruzione risulta che il colpo è partito da una mini-pistola, una North american arms LR22 regolarmente detenuta, che Pozzolo stava mostrando ai presenti. «Confermo che il colpo è partito accidentalmente ma non sono stato io a sparare», ha detto lui. È accaduto a Rosazza, un paese dell'Alta Valle Cervo che conta meno di cento residenti e che i promoter amano presentare come “uno dei borghi più misteriosi d'Italia”, per le vere o presunte influenze esoteriche e massoniche nelle architetture volute, pare, da Federico Rosazza, senatore del Regno e membro della Giovane Italia mazziniana.

La sindaca del paese è Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario: quest’ultimo era alla festa col suo seguito. Emanuele Pozzolo, 38 anni, vercellese, aveva atteso il Capodanno nella casa di famiglia, a Rosazza, ed era passato per un saluto. Da quel che risulta, ha mostrato il suo mini-revolver ad alcune persone: l'arma è passata di mano in mano ed è partito un colpo che ha raggiunto la gamba del marito della figlia di un uomo della scorta di Delmastro.

La polemica politica

«Non ero presente - racconta il sottosegretario - perché ero nel piazzale a ritirare alcune borse con gli avanzi. Al rientro mi hanno raccontato tutto. Mi sono sincerato che fossero stati chiamati i soccorsi. La mia scorta mi ha consigliato di andare, ma non correvo alcun pericolo e sono rimasto». Sull'incidente fioccano i commenti dell’opposizione: «Sembra un film di terz'ordine e invece è la realtà», dice Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), mentre Angelo Bonelli (Avs) parla di «far west in casa Delmastro». «Ci aspettiamo che Giorgia Meloni intervenga per chiarire e prendere i provvedimenti conseguenti», dice dal Pd Debora Serracchiani: «In un Paese normale ci si dimette per molto meno». Chiede le dimissioni (di Delmastro) anche Renzi: «Mentre gli italiani festeggiano il Capodanno normalmente, il gruppo dirigente di FdI spara».

RIPRODUZIONE RISERVATA