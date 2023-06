Parte un carico  di foraggio per l’Emilia 

Un Tir carico di 160 quintali di foraggio è partito da Monastir, verso una delle tante aziende dell’Emilia Romagna (la Taverna, azienda agrituristica di Fontanelice, in provincia di Bologna) che hanno perso tutto a seguito della tragica alluvione del maggio scorso. Il ponte della solidarietà si è sviluppato grazie sull’asse creato da due imprenditori agricoli, Antonello e Marco Gaviano, che hanno offerto 33 presse di foraggio, e la ditta di autotrasporti Carlo Cuccu di Cagliari.

«Per noi si tratta di un piccolo sacrificio economico», commenta Antonello Gaviano: «Circa 4 mila euro tra merce e trasporto. Però vale molto per chi ha perso tutto. La qualità del foraggio non è ottima a causa della pioggia di maggio – aggiunge – ma i nostri amici di Fontanelice, si accontentano e poterli aiutare per noi è importante».

Il carico di foraggio è partito venerdì dal porto di Olbia e martedì sarà in consegna. (ig. pil.)

