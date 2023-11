Parte «Ti abbraccio», cibo per le famiglie 

Sono duemila i bambini e ragazzi registrati dall’associazione “Domus de Luna” per ricevere la spesa solidale per l’iniziativa che “Ti abbraccio”: trecento di loro hanno meno di tre anni. Ma le donazioni da parte dei pur generosi cagliaritani non bastano mai, a causa dell’emergenza economica causata dalla pandemia da Covid e poi aggravata dai vertiginosi rincari delle bollette e dei carburanti, oltre che da due guerre in corso.

Così “Domus de Luna”, guidata da Ugo Bressanello, ha pensato di realizzare “Un piccolo abbraccio”, cioè una raccolta di fondi per sostenere i genitori che non riescono a portare un pasto in tavola per i propri bambini né ad acquistare latte, pannolini, omogeneizzati e prodotti per l'infanzia. Si può donare con sms e chiamare al numero solidale 45592. Fino al 30 novembre si può donare un’offerta anche con un bonifico bancario: l’Iban della campagna è IT35U0101504801000070473835.

Questo, per fronteggiare un'emergenza che è sempre meno un'emergenza a causa dell’impoverimento particolarmente delle famiglie già economicamente fragili.

