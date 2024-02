Parte sabato da Sassari il torneo di Poetry Slam 

Il primo Torneo di Poetry Slam organizzato in Sardegna arriva proprio al 40° anno di nascita della gara di composizione poetica. Quattro appuntamenti, uno al mese, a partire dal 17 febbraio e sino a maggio. Poeti e poetesse si sfideranno a colpi di versi. In ogni incontro si avvicenderanno un maestro di cerimonia e un ospite diverso, mentre a decretare il vincitore sarà una giuria presa a caso dal pubblico.

La prima delle quattro date è inserite nella rassegna Teatri in via di estinzione a cura di Meridiano Zero. L'appuntamento è per sabato alle 21 allo Spazio Bunker di Sassari in via Porcellana 17/A. L'ingresso è ingresso libero fino ad esaurimento posti.Nei panni di presentatore/maestro di cerimonia Giovanni Salis, vicecoordinatore Poetry Slam Sardegna. Prima guest star Eugenia Giancaspro, slammer affermata a livello nazionale e internazionale, che propone una poetica orale e gestuale che fa riferimento al suo lavoro come interprete Lis, lingua italiana dei segni. (Giampiero Marras)

RIPRODUZIONE RISERVATA