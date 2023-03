Parte oggi la sistemazione dell’asfalto di via Nazionale 

Al via da oggi la sistemazione del manto stradale in via Nazionale nel tratto compreso tra piazza Sant’Antonio e l’incrocio con via Gramsci. «Si tratta di lavori urgenti e necessari - spiega il sindaco Sandro Porcu - che sono realizzati interamente dal Comune. Chiediamo a tutti la massima collaborazione e di pazientare per gli inevitabili disagi che si andranno a creare ma non potevamo lasciare in queste condizioni la strada principale del paese».

Strada che - essendo una parte della ex 125 - è di competenza della Provincia. Nei pochi giorni in cui si procederà ad asfaltare (previa fresatura del manto usurato) sarà vietato parcheggiare su ambo i lati dalle 7.30 alle 17 (nel solo tratto interessato dai lavori, e cioè dal civico 140 al civico 248). Il primo cittadino chiarisce inoltre che, non appena saranno ultimati i lavori in via Nazionale, partirà la realizzazione dei passaggi pedonali rialzati in bitume in via Leonardo Da Vinci e in via Giardini. Proprio qui nei mesi scorsi erano stati eliminati cinque dossi rialzati per essere, appunto, sostituiti con quelli nuovi in bitume. In progetto, infine, il rifacimento dell’asfalto in un altro tratto della via Nazionale, da Piazza Sant’Antonio all’ingresso per piazza Da Vinci: «Siamo in attesa - conclude Porcu - di alcuni pareri favorevoli per poter appaltare anche questi lavori». (g. a.)

