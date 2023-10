Parte Montis, istituita la Fondazione 

Si è costituita la Fondazione Parte Montis che comprende Masullas, Pompu, Siris e Morgongiori. Istituita per coordinare gli sforzi dei quattro Comuni, si occuperà della gestione di 5 musei, un albergo diffuso e un affittacamere, un infopoint territoriale, diversi siti archeologici, due Ceas, un centro visite, il giardino botanico del Monte Arci e il parco dell'Ossidiana di “Conca Cannas”. Inoltre, dovrà promuovere escursioni e visite guidate in tutto il territorio del Monte Arci. A sottoscrivere la partnership i primi cittadini Moreno Atzei (Pompu), Ennio Vacca (di Masullas, eletto presidente della fondazione), Paolo Pistis (Morgongiori) e Emanuele Pilloni (Siris). «Per la prima volta 4 comuni si uniscono per promuovere in forma associata il patrimonio storico, culturale e ambientale- dice Vacca– e favorire lo sviluppo sociale ed economico per arginare e contrastare lo spopolamento». A breve online il sito fondazionepartemontis.it e le pagine social. ( g.pa. )

