Parte martedì a Pula il Mondiale Juniores  

Dal 9 al 16 Ottobre, al Teatro Maria Carta di Pula, è in programma il Campionato Mondiale juniores di Scacchi rapido e blitz: 200 partecipanti tra staff, arbitri e giocatori provenienti da 26 nazioni, per un evento che avrà grande risonanza sul piano turistico oltre che sportivo. Il torneo si divide in due circuiti: quello più spettacolare prevede che le sfide sulla scacchiera si svolgano giocando non solo contro l'avversario, ma soprattutto contro il tempo con solo 3 minuti a testa a disposizione.

Tangibile l’attesa per i risvolti positivi che un appuntamento di tale spessore potrà portare all’Isola. «Il grande numero di partecipanti contribuirà per una settimana a consolidare il buon andamento della stagione estiva», ha detto l’assessore Gianni Chessa, mentre Walter Cabasino, sindaco di Pula e l’assessore Donatella Faa hanno dichiarato l’importanza di sfruttare appieno le potenzialità dell’evento: «Lo sport è una delle alternative giuste per destagionalizzare». Soddisfatto il presidente del Coni Bruno Perra: «È la conferma che ciò che è stato fatto l’anno scorso, ovvero un grandissimo lavoro, si ripete». L’Isola infatti, ha ospitato i Mondiali Juniores nel 2022 a Cala Gonone e il vicepresidente Fsi, Lorenzo Antonelli, ha espresso parole di gratitudine e apprezzamento per gli organizzatori. L’inizio del torneo è previsto per lunedì 9 alle 14.30, lunedì 16 le finali.