Parte lo sportello di lingua sarda 

Ha aperto i battenti lo sportello in lingua sarda a disposizione di scuole, attività commerciali e artigiane e di tutti i cittadini per imparare a comunicare correttamente in sardo. Ha preso così il via il progetto “Sa lìngua in sa Costera”, che prevede l’apertura di un ufficio di lingua sarda, gestito dall’associazione Euroform, nei Comuni di Sarroch , Villa San Pietro , Pula e Domus de Maria . A presiedere l’ufficio sarà l’esperto in lingua sarda Salvatore Sarigu: in paese lo sportello resterà aperto nel Centro sociale, in via Giotto, sino al 30 novembre il mercoledì dalle 15 alle 19,30, e il giovedì dalle 16 alle 18.

L’obiettivo dello sportello è quello di consentire ai cittadini di comunicare in sardo con l’amministrazione comunale, preparare materiali divulgativi per bambini e ragazzi e formare e imparare a leggere e scrivere in sardo.

L’ufficio della lingua sarda preparerà inoltre materiali grafici come locandine, etichette merceologiche e cartellini, e si adopererà per divulgare informazioni che riguardano le tradizioni e la storia della Sardegna. (i. m.)

