Parte l’avventura dell’Italia 

Una trasferta lunga in termini di chilometri, breve nella durata e dispendiosa dal punto di vista fisico. Ma indispensabile per mettere alla prova nuovi moduli, uomini e motivazioni. L’Italia di Luciano Spalletti volata negli Stati Uniti per affrontare due amichevoli (oggi a Fort Lauderdale in Florida col Venezuela, ore 22 italiane, domenica nel New Jersey con l’Ecuador, ore 21) è in costruzione e deve trovare certezze in vista dell’Europeo estivo in Germania.

In avanti

Il grattacapo maggiore è l’attacco asfittico, anche se il ct è convinto di avere nell’italo-argentino Mateo Retegui l’uomo giusto per risolverlo. Del resto, se scorrendo la classifica marcatori della Serie A bisogna scendere fino alle 9 reti di Orsolini del Bologna e Berardi del Sassuolo (infortunato e a lungo disponibile) per trovare i primi italiani, significa che il problema del gol c’è ed è grave. Sono rimasti a casa Immobile, alla sua stagione peggiore nella Lazio, e Scamacca, che gioca poco nell’Atalanta e in Azzurro ha deluso. Serve un centravanti fisico e Spalletti metterà alla prova Lorenzo Lucca (2 metri e 01) dell’Udinese. «Avere uno così alto, forte di testa, beneficiare di questa qualità in pochi minuti a volte serve», ha sottolineato il ct. Col centrocampista Michael Folorunsho del Verona e il difensore Raoul Bellanova del Torino forma il trio di giocatori da testare negli Usa. «Da quando c’è Batista come ct il Venezuela in 10 partite ha perso una sola volta con l’Argentina e per 1-0», avverte il ct, «è una partita difficilissima e dobbiamo sapere tutto per non fare brutta figura».

Professionalità

Le parole di elogio del ct a Jannik Sinner durante e dopo la sua visita al campo di allenamento (nell’articolo a fianco) sono anche un modo di parlare a Caio perché Tizio intenda. Un’altra strada per tornare sul comportamento fuori dal campo, sulla professionalità dei giocatori e sui videogiochi notturni che tolgono ore di sonno ed energie. Un richiamo a quel senso di disciplina che non deve mai mancare a chi vuole meritarsi la maglia azzurra. «Anche in allenamento si costruisce una mentalità», dice il tecnico, «quindi le cose si fanno seriamente».

Uomini e moduli

Le due amichevoli saranno l’occasione sperimentare uomini e anche moduli. «C’è da mettere a posto la difesa a tre, ideale per non subire le ripartenze», il ragionamento di Spalletti, «a volte accade anche con la difesa a quattro. C’è uno zoccolo duro nella zona centrale che ti fa subire meno le ripartenze se mantieni le posizioni, con due uomini larghi e due nei mezzi spazi. La prima punta deve invece fare i tagli. Proviamo questo schema». Venezuela ed Ecuador non sono Brasile e Argentina, ma diranno qualcosa di più su questa Italia che deve trovare rapidamente le chiavi per andare all’Europeo da campione in Carica.

La formazione

Italia (3-4-2-1) : Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct Luciano Spalletti.

