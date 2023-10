Parte la rivoluzione del traffico: aumentano i sensi unici 

Più sensi unici per migliorare la fluidità della circolazione stradale. Dopo l’intervento realizzato nel quartiere fra le vie Perra e Concas, sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica tra piazza Scuole e via Sanna Corda. «In questo modo - dice Nuccio Melis, assessore alla Viabilità - si sta cercando di mettere ordine e assicurare un traffico più sicuro e meno caotico nell’area urbana. Un progetto che segue ad un’attenta analisi compiuta assieme alla Polizia Locale e in linea con le indicazioni del Crimm, Centro di ricerca sui modelli di mobilità dell’Università di Cagliari, al fine di migliorare anche la fluidità della circolazione stradale».

Gli interventi si ispirano al massiccio uso del senso unico di marcia per favorire i sensi rotatori attorno agli isolati. «In particolare - dice il vice comandante della Polizia locale Giuseppe Fiori - sono stati attivati i sensi unici in via Grazia Deledda, tratto compreso tra via Sanna Corda e via Roccheddas, e in via Papini, tratto compreso tra via Roccheddas e via Sanna Corda. Sono stati invertiti i sensi di marcia di alcune strade che collegano via Roccheddas a via Ninasuni, per migliorare la sicurezza alle intersezioni».

«L’attivazione del senso rotatorio attorno a piazza Scuole - dice l’assessore Melis - consentirà, oltre ad una maggiore fluidità della circolazione, anche di recuperare alcuni stalli di sosta nella strada dell’ex cinema Spina con la riattivazione del senso unico». (r. s.)

