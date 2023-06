Parte la rivoluzione degli ospedali 

Brotzu e Businco smantellati e riuniti altrove, nel nuovo “Ospedale della Città” di Cagliari. Un presidio unico per il Sulcis Iglesiente al posto dei separati Sirai di Carbonia e Santa Barbara di Iglesias. Stesso schema ad Alghero: una sola struttura, da costruire, che sostituisca il Civile e il Marino. E un polo «d’eccellenza che accorpi gli attuali posti letto» distribuiti in vari punti di Sassari. Eccolo il piano della Regione per la riorganizzazione delle strutture sanitarie primarie della Sardegna: è contenuto nella più volte annunciata “delibera sui nuovi ospedali”, approvata il primo giugno dall’esecutivo guidato da Christian Solinas e resa pubblica solo ieri. A proporla è l’assessore Carlo Doria, per competenza. Un provvedimento di indirizzo, definito «urgente», che detta anche tempi stretti ai direttori generali della varie aziende sanitarie dell’Isola.

I 60 giorni

C’è un punto fermo. A occuparsi delle gare d’appalto del futuro sarà l’Ares, l’agenzia regionale per la salute. Intanto i manager hanno 60 giorni (scadenza, quindi, il primo agosto) per produrre «uno studio di fattibilità che (...) provveda all'analisi sociosanitaria-economica e del fabbisogno di cura reale che le strutture di nuova costruzione possono soddisfare», ma anche alla «indicazione della collocazione ottimale» degli ospedali da costruire «a seguito delle verifiche relative ad eventuali vincoli di natura idrogeologica, paesaggistica, urbanistica e archeologica delle aree potenzialmente idonee» e «alle verifiche di coerenza con la programmazione sanitaria vigente», oltre che «all'analisi di sostenibilità tecnico-economica dell'intervento».

Il compito di Ares

In questi caldi giorni d’estate l’Ares ha due incarichi. Deve occuparsi del «progetto di realizzazione di un nuovo presidio nella città di Cagliari, affinché si possa realizzare l'“Ospedale della Città”, accorpando in un unico plesso l'offerta dei servizi attualmente offerti dal San Michele dell'Arnas Brotzu e dal Businco». L’obiettivo è «ottenere un livello sempre più elevato delle attività cliniche e dare risposte ai bisogni della popolazione in ambito oncologico, garantendo percorsi di assistenza differenziati e di eccellenza». In via Peretti dovranno anche lavorare sul «progetto di realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero territoriale unico del Sulcis Iglesiente, sempre al fine di realizzare un plesso di eccellenza che (...) possa integrare i servizi attualmente erogati» dal Sirai di Carbonia e dal Santa Barbara di Iglesias.

Il nord Sardegna

Il piano riguarda anche Alghero e Sassari. Nella città catalana Civile e Marino verranno abbandonati in favore di un nuovo polo unico: ci penserà l’Asl. Mentre l’Aou turritana deve pianificare un ulteriore nuovo ospedale per il capoluogo che «accorpi gli attuali posti letto divisi tra i diversi nosocomi della città, integrandoli con i necessari spazi da dedicare alla didattica universitaria e specialistica»

L’assessore

La delibera è un atto esecutivo della legge di riforma del sistema sanitario approvata nel 2020. Doria sottolinea che «il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera rappresenta una non più procrastinabile azione di programmazione strategica». Per questo è arrivato il momento di «razionalizzare l'offerta dei servizi, accentrando quelli distribuiti su più plessi», afflitti da «problemi di vetustà edilizia e tecnologica (...), dispersione, sottodimensionamento e inadeguatezza». Insomma, per la Regione: via il vecchio, servono nuovo ospedali. E la costruzione è definita «urgente».

RIPRODUZIONE RISERVATA