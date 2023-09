Parte la rinascita di Capo Pecora 

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ripristino del Sito d’interesse comunitario di Capo Pecora.

Gli interventi di risanamento ambientale, con i quali si mira a migliorare anche la fruibilità del tratto di costa, sono portati avanti dal comune di Fluminimaggiore, essendo nel Progetto Sic con Arbus il capofila. «Si tratta di un’opera – spiega il primo cittadino di Fluminimaggiore, Paolo Sanna – che necessitava di essere al più presto attuata. Stiamo eseguendo il ripristino degli spazi danneggiati dal passaggio dalle auto negli anni passati, per favorire la ricrescita della vegetazione». L’intervento è reso possibile da un finanziamento ministeriale stanziato tempo fa e che ammonta a 320 mila euro. «Sarà realizzata in questo lotto dei lavori anche una passerella di legno – aggiunge il sindaco – per consentire l’accesso all’area anche ai diversamente abili». In questi giorni i tecnici dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto stanno operando anche con l’ausilio di qualche mezzo meccanico, per rispettare i tempi utili di chiusura del cantiere. «Salvo imprevisti i lavori dovrebbero essere riconsegnati al comune fra 90 giorni – conclude Sanna – per il resto vigileremo assiduamente su quanto si sta effettuando ora a Capo Pecora e anche dopo, sempre per favorire il ripristino delle condizioni originarie della parte del Sito d’interesse comunitario e per dare modo alle persone di accedere e godere di quello straordinario tratto di costa, senza creare danni all’ambiente».