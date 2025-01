Parte la ricerca di lollas per creare eventi e iniziative culturali 

Anche il Comune di Sinnai aderisce al “Progetto lollas”, avviando una indagine conoscitiva finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cittadini proprietari di case campidanesi e lollas che si rendono disponibili a collaborare per la loro nella promozione e valorizzazione. Il progetto sarà presentato il 28 gennaio alle 16 nella biblioteca di piazza Municipio. Nell’occasione sarà illustrato anche il disciplinare che regola l’adesione alla rete con l’obiettivo di promuovere il recupero e la valorizzazione delle lollas, riconosciute come simbolo della cultura e della tradizione locale.

Si punta soprattutto a creare un’offerta turistica sostenibile e integrata, favorendo la collaborazione tra i proprietari delle abitazioni, le istituzioni e le comunità del territorio. Si intende valorizzare il patrimonio architettonico locale anche attraverso eventi, visite guidate e iniziative culturali capaci di metterne in luce l’unicità e il valore storico.

«Il turismo sostenibile - si legge in una nota del Comune - rappresenta un modello di sviluppo che combina la valorizzazione delle risorse culturali con il rispetto per l’ambiente e le comunità locali. L'amministrazione chiama a raccolta tutti i proprietari interessati a dar lustro alle dimore, mettendole in vetrina proprio attraverso la rete lollas».

Aderiscono i Comuni di Quartu, Sinnai, Capoterra, Maracalagonis, Monserrato e Selargius, con il sostegno della Regione. (r. s.)

