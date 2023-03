Parte la raccolta di viveri per le famiglie aiutate dalla Caritas 

Le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà economica non conoscono purtroppo periodi in diminuzione: Caritas diocesana e imprese si alleano così per portare avanti la raccolta di viveri e beni di prima necessità intitolata “Il carrello solidale”.

Sino all’8 di aprile, infatti, sarà possibile aderire a Carbonia, Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu e Iglesias a un’iniziativa che sarà un valido supporto alle esigenze del numero sempre maggiore di famiglie in crisi nel Sulcis Iglesiente. Sino a tale data, infatti, nelle sedi commerciali del gruppo Pan e Hardis sarà possibile acquistare e consegnare generi alimentari in appositi carrelli allestiti per l’iniziativa. I viveri verranno poi gestiti con le parrocchie di San Giovanni Suergiu (in collaborazione con Tonino Bellu), Sant’Antioco (con don Elio Tinti), l’emporio solidale di Iglesias e il centro Caritas di Carbonia e si avvierà la distribuzione dei pacchi. «Lodevole da parte delle realtà commerciali che hanno aderito -commenta Gianni Busia, il referente della Caritas diocesana - aver sposato questa proposta che consentirà di aiutare concretamente un numero crescente di famiglie in condizioni davvero difficili».

