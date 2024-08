Parte la pulizia delle strade 

Mancano (ancora per poco, dovrebbero essere posizionati dalla prossima stagione) i contenitori dei rifiuti nei parcheggi sul mare e aumentano i turisti cafoni. Per porre rimedio il sindaco Eugenio Murgioni in questi giorni ha dato il via all’operazione “Castiadas fatti bella”: una squadra di operai sta passando al setaccio le strade comunali per ripulirle, appunto, dai rifiuti. «L’obiettivo principale - sottolinea il primo cittadino - è garantire il decoro, la pulizia e la bellezza del nostro Comune non solo durante la stagione turistica ma tutto l'anno». Murgioni invita tutti a collaborare: «È essenziale che ciascun cittadino e ospite - aggiunge - faccia la propria parte rispettando l'ambiente e contribuendo al mantenimento del decoro urbano». A disposizione c’è un'isola ecologica in prossimità della zona artigianale di Olia Speciosa «pensata - dice ancora - per risolvere in modo efficace e sostenibile lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti». Dal 2025 il Comune dovrebbe provvedere a posizionare delle mini isole ecologiche in tutti i parcheggi a pagamento che saranno, a loro volta, riqualificati. Un progetto che potrebbe risolvere o attenuare il problema dei rifiuti abbandonati.

