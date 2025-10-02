Parte la Provincia: in cima alle priorità la strada di Monte Pino 

Da amministrazione nominata a eletta, con la consegna della campanella e della fascia azzurra, è stato sancito ieri il passaggio di testimone dal commissario straordinario, Rino Piccinnu, al neo presidente, Settimo Nizzi. «Una cosa è creare una provincia, altro è resuscitarla dopo venti anni senza guida politica: non è stato facile rimettere in moto una macchina amministrativa rimasta ferma per troppo tempo», ha esordito Piccinnu, che ha traghettato l'ente locale per un anno, davanti alla platea dei dipendenti, riuniti per l'occasione.

«Sono contento del lavoro svolto nell’ultimo anno perché ci avete messo nelle condizioni di diventare una provincia a tutti gli effetti», ha detto Nizzi. Difendendo l'importanza degli enti intermedi per la loro vicinanza ai problemi dei cittadini, il sindaco di Olbia ha aggiunto: «Ora abbiamo la possibilità di programmare da soli e dobbiamo difendere uniti il nostro territorio». Tre i grandi impegni della rinata provincia Gallura Nord Est Sardegna, elencati dal presidente subito dopo l’elezione e ribaditi ieri: «Scuole, ambiente e strade, su tutte quella di Monte Pino», cantiere ancora aperto dopo il passaggio del ciclone Cleopatra, nel 2013.

Il Consiglio provinciale si insedierà il 10 ottobre e sarà nominata la vicepresidenza, scelta tra i dieci consiglieri in rappresentanza dei ventisei Comuni della Gallura.

