Parte la nuova ztl ma non piace ai residenti 

Dieci varchi con altrettanti occhi elettronici pronti a comunicare al comando della Polizia locale eventuali transiti di veicoli non autorizzati, tre zone ben definite, dalla rossa denominata area pedonale urbana, alla gialla (per i possessori di pass con transito e sosta senza alcuna limitazione) alla verde individuata come zona perimetrale.

Esperimento

Dalla giornata di ieri ha preso il via la fase sperimentale della nuova zona a traffico limitato, un piano che durerà fino al primo gennaio prossimo e che ha sollevato le polemiche fra diversi cittadini, che riunitisi nel “Comitato del Centro storico” chiedono all’amministrazione d’essere ulteriormente consultati per la revisione del regolamento.

Un regolamento che rispetto alle direttive della ztl del 2008, ha introdotto diverse novità tracui il fatto che nella zona rossa il transito è consentito ai soli veicoli autorizzati, con due differenti fasce orarie, quella estiva e quella invernale: «Per agevolare i residenti dopo uno studio di viabilità effettuato con l’Università di Cagliari, si è deciso di procedere con le restrizioni a seconda del periodo. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - In quello estivo (dal 15 giugno al 30 ottobre) il transito è consentito dalle 5 alle 8 e dalle 15.30 alle 18,30, in quello invernale (dal 1 novembre al 14 giugno) dalle 5 alle 20».

Le regole

Nella zona gialla, sosta e transito per i possessori del pass saranno permessi tutti i giorni 24 ore su 24. Esclusi gli accessi per i non autorizzati, mentre per i veicoli dei servizi postali e di consegna merce per operazioni di carico e scarico, il transito è previsto dalle 5 alle 17. Nella zona verde potrà transitare chiunque, mentre la sosta è permessa negli stalli dedicati ai possessori dei pass. «In questa fase sperimentale si dovrà fare richiesta dei pass - specifica Melis - e fino all’assegnazione dei nuovi saranno utilizzabili quelli vecchi, ma con le regoli attuali. I tagliandi saranno di due tipi, di sosta e transito e di solo transito, della prima tipologia ne spetterà solo uno a famiglia. La nuova riorganizzazione ha consentito di recuperare per i residenti quasi 200 parcheggi in più e questo mese e mezzo sarà una fase di prova utile a comprendere se sarà necessario adottare ulteriori modifiche al regolamento».

Le critiche

Ma per il “Comitato del Centro Storico” è necessario rivedere diversi punti: «Abbiamo presentato un’istanza con una raccolta di 700 firme per avere un’ulteriore consultazione con l’amministrazione. - dichiara Remigio Cabras - Una consultazione autorizzata dal sindaco dopo la conferenza dei capigruppo, ma che poi non è mai avvenuta. Sono diverse le criticità, dalle limitazioni eccessive della zona rossa, all’assenza di una fascia oraria di transito libero in quella gialla, fino alla mancanza dei pass per i commercianti in quella verde. Inoltre un solo pass per famiglia crea delle difficoltà e i parcheggi non sono sufficienti. A breve organizzeremo un’assemblea alla quale saranno invitati tutti i cittadini».

