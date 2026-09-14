Parte la festa in onore di Santa Margherita 

Siliqua si appresta a festeggiare Santa Margherita, con sei giorni di celebrazioni dedicati a una delle sante più amate del paese. I riti religiosi inizieranno domani, alle 18,30, con il triduo nella chiesetta campestre dedicata alla Santa. Il programma si ripeterà il 17, poi, dalle 20 del 18, inizieranno le manifestazioni civili con la sagra della vitella e gli spettacoli musicali.

Si entra nel vivo della festa il 19, con la processione prevista alle 18, quando il simulacro della santa partirà dal paese accompagnato dal giogo dei buoi, seguito dai gruppi folk, cavalieri, traccas e suonatori. L’arrivo alla chiesetta sarà annunciato dai fuochi d’artificio e dagli spettacoli musicali. La domenica, alle 10 si svolgerà la tradizionale processione intorno alla chiesa, al termine seguirà il pranzo e le manifestazioni serali. Il 21, giornata conclusiva, dopo la messa delle 18,30, la processione con il simulacro farà rientro in paese.

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