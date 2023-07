Parte la corsa allo scudetto 

La corsa del Napoli campione d’Italia verso il quarto scudetto partirà da Frosinone. L’Inter esordirà a San Siro col Monza, il Milan in trasferta a Bologna, la Juventus a Udine, la Lazio a Lecce. Col calendario si apre la stagione 2023/24 della Serie A: un solo turno infrasettimanale, quattro pause per le nazionali, partite anche tra Natale e Capodanno. Si giocherà dal 19 agosto (giorno dei primi anticipi) al 26 maggio, data dell’ultima giornata.

Le sfide

«Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa. Sappiamo anche che non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano», il commento di Rudi Garcia, neo tecnico del Napoli. Complici i vincoli e i criteri utilizzati, i primi big match arriveranno alla terza giornata con Napoli-Lazio e Roma-Milan. Nel turno successivo ci saranno il primo derby, Inter-Milan, e la sfida tra Juve e Lazio. I bianconeri incroceranno il Napoli alla quinta giornata. All’ottava ecco il derby di Torino, alla nona Milan-Juve, alla decima Napoli-Milan e Inter-Roma. Alla dodicesima il derby Lazio-Roma seguito alla tredicesima dal derby d’Italia tra Juventus e Inter e alla quattordicesima dal match Napoli-Inter. L’ultima parte del 2023 promette scintille per la Roma, che il 23 dicembre sfiderà il Napoli all’Olimpico e il 30 sarà ospite della Juve allo Stadium. Nel girone di ritorno il primo scontro diretto sarà Milan-Roma alla 20/a, con Lazio-Napoli due giornate più tardi. Nel 23/o turno toccherà a Inter-Juve, poi un doppio big match l’11 febbraio con Milan-Napoli e Roma-Inter. Altro incrocio da piani alti alla 27/a (Lazio-Milan e Napoli-Juve). Dal 31/o turno aprirà tre weekend di fila con una stracittadina: prima il derby della Capitale, poi quello della Mole, infine Milan-Inter. Nel rush finale sono in programma Juve-Milan, Napoli-Roma e Roma-Juventus prima di Inter-Lazio alla penultima giornata.

Il presidente

«Speriamo sia un campionato ancora più bello», ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A. «Il turno del 30 dicembre? L’idea è usare anche il periodo natalizio in cui si sta in famiglia per consentire a tutti di seguire con entusiasmo e partecipazione le gare», ha aggiunto l’ad Luigi De Siervo. Anticipi e posticipi delle prime quattro giornate saranno resi noti oggi. Si giocherà di norma dal sabato al lunedì con possibili variazioni nei primi tre turni e in quelli previsti tra Natale e Capodanno e nel sabato di Pasqua.

