Parte la corsa al voto, c’è subito Salvini: forse vedrà Truzzu 

Ancora ventiquattro ore di attesa, poi il mosaico delle Regionali 2024 sarà completo. Domani, passati tre giorni dalla chiusura delle liste, gli aspiranti presidenti hanno una finestra di quattro ore, dalle 8 alle 12, per depositare in tribunale la propria candidatura.

L’incertezza

La corsa elettorale sembrava a cinque. Ma Forza del popolo, con Maria Rosaria Randaccio leader, sta rischiando di inciampare sui paletti normativi: la lista non ha ancora superato il vaglio della commissione elettorale. Strada in discesa, invece, per i tre maggiori schieramenti guidati da Renato Soru (Coalizione sarda), Alessandra Todde (Campo largo) e Paolo Truzzu (Centrodestra). In partita anche Lucia Chessa, l’outsider delle urne con Sardegna R-esiste.

La partenza

Sul primo assaggio di campagna elettorale ci pensa la Lega a mettere il cappello: venerdì Matteo Salvini atterra a Cagliari. Il ministro delle Infrastrutture torna nell’Isola per un convegno sulle grandi opere con la lista degli investimenti previsti nel territorio regionale, spiegano i suoi. La Legge nazionale di bilancio, come raccontato da L’Unione Sarda nelle scorse settimane, ha lasciato l’Isola fuori dalla spesa per le opere pubbliche (la Sicilia, invece, avrà 14,6 miliardi solo per il Ponte sullo Stretto).

Le condizioni

Ad accompagnare Salvini, che per le 11 ha convocato penne e taccuini, anche il Psd’Az con il titolare dei Trasporti, Antonio Moro. Non confermata la partecipazione del presidente Christian Solinas. Di fatto, il leader del Carroccio apre a Cagliari la corsa verso il voto, segnata da pezzi di partito persi per strada ma anche da alcuni acquisti. Dalla Lega sono andati via gli ex assessori Mario Nieddu (Sanità) e Giorgio Todde (Trasporti), candidati con Udc e Fdi rispettivamente. Coi Fratelli d’Italia è passato pure il sindaco di Alghero, Mario Conoci. Sul Carroccio è salito invece Andrea Biancareddu, assessore alla Cultura.

Incontro da definire

L'ultima volta che Salvini è stato in Sardegna era dicembre: il ministro aveva perorato la causa di Solinas, l’uscente che la Lega voleva ricandidare a ogni costo. Invece l’hanno spuntata gli Fdi con il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Adesso è pace fatta tra i due alleati, ma è improbabile che Truzzu sia al fianco del ministro nell’incontro pubblico. È molto più concreta la possibilità che il leader del centrodestra incontri Salvini privatamente. Anche perché Truzzu deve rispettare un’agenda di appuntamenti già ritoccata negli ultimi due giorni vista la morte di Gigi Riva.

I rinvii

Proprio per onorare la memoria di Rombo di Tuono, a cui la Sardegna darà l’ultimo saluto oggi alle 16 nella chiesa cagliaritana di Bonaria, pure la Todde e Soru hanno annullato gli incontri odierni. Ieri, invece, Soru ha fatto tappa a Meana Sardo e Ortueri, dove ha parlato di scorie nucleari. «Il ministro Crosetto le vuole stoccare nelle basi militari, ciò che aumenta enormemente la possibilità di un deposito nell’Isola. Se Truzzu diventasse presidente, gli verrebbe male dire no alla proposta del suo stesso partito». Anche la Todde fa partire una stilettata contro Truzzu: «Da giorni continua ad attaccare i sardisti attribuendo a loro soltanto gli evidenti insuccessi degli ultimi cinque anni. Fa sorridere che Truzzu cerchi di lavarsi le mani come se Fdi non avesse governato in Giunta con Solinas votando ogni provvedimento, compresa la Finanziaria».

L’attacco

Contro Truzzu allunga la scure pure Sinistra futura, uno dei dieci partiti del Campo Largo. «Il candidato presidente del centrodestra rifiuta il confronto con la Todde e si affida a Giorgia Meloni, il cui volto troneggia negli enormi manifesti elettorali affissi a Cagliari. Un invito al voto che ricorda il sostegno dato da Salvini e Solinas nel 2019. Noi siamo contrari a una campagna elettorale dove ci si nasconde dietro il volto di un politico nazionale».

Gli arrivi

Tuttavia, anche al Campo largo daranno sostegno i big romani. Giuseppe Conte, leader degli M5s, il partito della Todde, sarà in Sardegna «almeno due volte», annuncia il coordinatore regionale Ettore Licheri. Per Truzzu, invece, è già in programma (ma con data aperta) la visita di Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Mady in Italy. Dal Pd non ci sono conferme, ma pure l’arrivo di Elly Schlein, in appoggio alla coalizione a trazione dem-M5s, è nell’ordine delle cose. Sarà giusto un mese di campagna elettorale. Ma densissimo.

