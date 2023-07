parte Il valzer delle punte  

Il caso Mbappé scuote il mercato perché il possibile addio dell’attaccante francese al Psg in anticipo di un anno rispetto alla scadenza del contratto potrebbe innescare un grande valzer degli attaccanti, un domino che coinvolgerebbe in ipotesi Kane del Tottenham, Vlahovic della Juve, Hojlund dell’Atalanta, Lukaku del Chelsea, Cabral della Fiorentina, Osimhen del Napoli e David del Lilla.

Braccio di ferro

A Parigi hanno deciso di adottare la linea dura nei confronti della loro stella, costretta ad allenarsi a parte e alla quale è stato ribadito che, se non allungherà il contratto, sarà ceduto. L’Al-Hilal, con una mega-offerta di 200 milioni, e Chelsea si sarebbero già fatti avanti, ma il problema è che la giovane punta vuole solo il Real Madrid e pur di andarci sarebbe disposta perfino a non giocare per un anno, rimanendo ai margini nel Psg. La squadra araba ha fatto un’offerta anche a Lukaku, che però vuole rimanere in Europa e non ha perso la speranza di andare alla Juventus. Sempre che il nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli riesca a vendere il serbo Vlahovic, per il quale ci sono state manifestazioni di interesse da parte dello stesso Psg e di Bayern Monaco (che però è decisamente orientato su Kane), Real Madrid e Chelsea, senza che però arrivasse l’offerta irrinunciabile da 70-80 milioni che chiedono i bianconeri.

Proposta indecente

Una proposta a cui non si può dire di no indurrebbe il Napoli a cedere Osimhen (in quel caso il presidente De Laurentiis punterebbe su David), e allora il principale candidato a prendere il nigeriano sarebbe il Psg, che reinvestirebbe per l’asso del Napoli i soldi dell’eventuale cessione di Mbappé. Ora però i parigini stanno seriamente valutando la candidatura dell’atalantino Hojlund che, come è noto, piace anche al Manchester United: a Bergamo danno al danese una valutazione di 70 milioni. Arriva a 40 invece la cifra che la Fiorentina potrebbe ricevere dal Tottenham per Cabral: tutto dipende da cosa farà Kane.

Andate e ritorni

Nel frattempo la Roma sta cercando di arrivare a Scamacca, e una mano in questo senso potrebbe arrivare dal Milan se cederà Origi al West Ham: il tecnico degli Hammers, Moyes, è un estimatore del belga che in rossonero ha deluso. Morata è sempre nel mirino dell’Inter, mentre Berardi sembra destinato a rimanere al Sassuolo.

Intanto la Lazio, spinta dalle pressanti richieste del tecnico Sarri, sta cercando di piazzare dei colpi. Sfumati Ricci (almeno per ora) e Zielinski, per il quale il patron biancoceleste Lotito non intende andare oltre l’offerta, già fatta, di 20 milioni, sono ora attuali i nomi di Samardzic dell’Udinese e del giapponese Kamada (svincolato dal Francoforte), mentre il mister X in pugno per il dopo Milinkovic-Savic sarebbe Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca, ventenne russo di origini armene che ha segnato 5 gol e sfornato 10 assist nell’ultima stagione e costa 15 milioni solo perché è in scadenza nel 2024: Lotito avrebbe ordinato al suo collaboratore Fabiani di portare a compimento la trattativa.

I rossoneri

Continua a muoversi anche il Milan, che come alternativa a Theo Hernandez ha individuato l’ex romanista Calafiori, attualmente al Basilea, mentre per la difesa il Napoli sta cercando di capire se può arrivare a Sutalo della Dinamo Zagabria.

