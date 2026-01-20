VaiOnline
Provincia.
21 gennaio 2026 alle 00:33

Parte il progetto “Social lab” per combattere il disagio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Fare in modo che i ragazzi possano uscire da situazioni di disagio e che si rendano essi stessi capaci di essere protagonisti della loro formazione e della loro crescita psico - sociale». Spiegato dalla consigliera provinciale con delega alle Politiche giovanili Isangela Mascia (sindaca di Domusnovas), è questo il principale obiettivo del progetto “Social lab - Giovani che costruiscono comunità” con il quale la Provincia del Sulcis Iglesiente si è appena aggiudicata un finanziamento di 109 mila euro dall’Unione Province Italiane, partecipando al bando nazionale “Province x giovani. Insieme per il benessere ed il protagonismo delle nuove generazioni”. Fondi che permetteranno di mettere in piedi un progetto della durata di 18 mesi (con avvio dal primo febbraio prossimo) che coinvolgerà direttamente 250 studenti dai 14 ai 18 anni iscritti all’istituto agrario Beccaria - Loi ( Carbonia , Villamassargia , Santadi ) e all’istituto Asproni di Iglesias . «Nello specifico, - evidenzia Isangela Mascia - si partirà dall’analisi fatta dalle scuole del contesto in cui vivono gli studenti e delle loro fragilità sociali ed economiche per poi coinvolgere gli stessi giovani nella progettazione di un percorso che consenta loro di divenire cittadini attivi nel mondo, partendo dalla loro comunità». Un percorso che sarà facilitato da una rete formata da enti locali, Provincia, scuole e associazioni «in grado di aiutare i ragazzi a co - progettare la comunità in cui vivono e crescono».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

La furia di Harry, cancellato il Poetto

Crolla un tratto della Statale 195. Evacuazioni a Capoterra, il mare nelle case 
L’emergenza

La furia del mare sulla 195: cede l’asfalto, statale nel caos

Strada chiusa dalla Scafa a Maddalena spiaggia Villaggio pescatori: case e ristoranti devastati 
Roberto Carta
L’emergenza

Harry, tutto chiuso per altre 24 ore

Su Cagliari, Campidano e Ogliastra resta l’allerta rossa: prorogate le ordinanze 
Alessandra Carta
L’emergenza

Porto Giunco, spiaggia sommersa Il Flumendosa continua a far paura

Preoccupazione a Sinnai, Sarroch e nel Sarrabus Gerrei Frana a Sadali, gravi danni per un’azienda agricola 
Regione

Manovra, un’altra corsa contro il tempo

Nessuna intesa tra i due poli: ora si rischia un altro mese di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
Anguillara

Federica accoltellata 23 volte

Il corpo sotterrato aveva una gamba amputata. I Pm: «È femminicidio» 
La crisi

L’ultima provocazione di Trump: bandiera Usa sulla Groenlandia

Il presidente insiste: questione di sicurezza, tutti d’accordo 