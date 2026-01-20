Parte il progetto “Social lab” per combattere il disagio 

«Fare in modo che i ragazzi possano uscire da situazioni di disagio e che si rendano essi stessi capaci di essere protagonisti della loro formazione e della loro crescita psico - sociale». Spiegato dalla consigliera provinciale con delega alle Politiche giovanili Isangela Mascia (sindaca di Domusnovas), è questo il principale obiettivo del progetto “Social lab - Giovani che costruiscono comunità” con il quale la Provincia del Sulcis Iglesiente si è appena aggiudicata un finanziamento di 109 mila euro dall’Unione Province Italiane, partecipando al bando nazionale “Province x giovani. Insieme per il benessere ed il protagonismo delle nuove generazioni”. Fondi che permetteranno di mettere in piedi un progetto della durata di 18 mesi (con avvio dal primo febbraio prossimo) che coinvolgerà direttamente 250 studenti dai 14 ai 18 anni iscritti all’istituto agrario Beccaria - Loi ( Carbonia , Villamassargia , Santadi ) e all’istituto Asproni di Iglesias . «Nello specifico, - evidenzia Isangela Mascia - si partirà dall’analisi fatta dalle scuole del contesto in cui vivono gli studenti e delle loro fragilità sociali ed economiche per poi coinvolgere gli stessi giovani nella progettazione di un percorso che consenta loro di divenire cittadini attivi nel mondo, partendo dalla loro comunità». Un percorso che sarà facilitato da una rete formata da enti locali, Provincia, scuole e associazioni «in grado di aiutare i ragazzi a co - progettare la comunità in cui vivono e crescono».

