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Iglesias.
15 settembre 2026 alle 00:12

Parte il laboratorio di Architettura per la città del domani 

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È stata inaugurata ieri sera la decima edizione del Laboratorio internazionale di Architettura e Paesaggio, un’edizione che segna il decennale dell’iniziativa e che guarda alla costruzione di un possibile museo del territorio.

«Dieci anni sono un’occasione per riflettere sul ruolo che questo seminario ha avuto – ha spiegato il direttore del laboratorio Giorgio Peghin – immaginando nuove configurazioni di questi paesaggi».

L’inaugurazione è stata l’occasione per riflettere sul futuro delle aree minerarie. Debora Porrà, vicepresidente del consorzio Ausi, ha invitato a non trasformare questi luoghi esclusivamente in testimonianze del passato: «Possono diventare protagonisti di una nuova storia futura. Siamo sicuri che relegare il paesaggio minerario a paesaggio residuale sia la soluzione?». La sua posizione è netta: «Il paesaggio minerario deve restare sempre un paesaggio culturale».

Il Laboratorio si conferma sempre più come luogo di confronto tra istituzioni, università e territorio. Il direttore dell’Ausi Marco Piras sottolinea il crescente interesse attorno all’iniziativa: «Sta maturando un interesse da parte di altri attori istituzionali rivolto all’attività che questo laboratorio porta avanti sul territorio. C’è molta aspettativa». Sulla stessa linea l’assessore Daniele Reginali, che richiama il valore della formazione: «Se non investiamo nelle risorse umane che dovranno gestire questi processi, non saremo nelle condizioni di affrontare le sfide che il futuro ci pone davanti».

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