Parte il Job Day, il lavoro chiama 

Il lavoro c’è ma, soprattutto, esiste chi lo cerca. Un assunto che, ieri a Sassari, è diventata evidenza lontana da statistiche e realtà concreta invece di uomini e donne, a migliaia, in colonna verso la Promocamera per il Job Day. Prima tappa su sei del tour isolano, promosso da Regione e Aspal, con i suoi centri per l’impiego, che avvicina imprese e disoccupati, domanda e offerta, sul terreno comune dell’occupazione.

L’assessora

«Solo nel Sassarese – afferma Ada Lai, assessora regionale del Lavoro, ieri all’inaugurazione – ci sono duemila posti vacanti e stanno aspettando voi». Si rivolge agli oltre mille giovani studenti, arrivati per seguire i seminari e i laboratori in programma, ma anche alla platea di adulti, presente con 3mila iscritti alla piattaforma online Job Day e 6mila candidati. Ben 1200 invece i colloqui in presenza con le 56 imprese disposte su altrettanti stand. «Le trainanti – spiega Maika Aversano, direttrice generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – sono quelle del settore commercio, turistico-ricettivo e delle tecnologie dell’informazione e comunicazione».

Le speranze

Offerta ampia rivolta agli “aspiranti”, ognuno con la sua storia. «Sei mesi fa – riferisce Michele, 50enne di Usini – ho perso il lavoro dopo 25 anni. Sono qui per reinventarmi». Anche investendo nell’aggiornamento delle competenze, l’altra proposta del Job Day con 25 stand formativi, dall’Its all’Università, in cui ricorre il filo rosso dei saperi informatici. «Le sfide che ci lancia il mondo del lavoro- conferma in videoconferenza la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone – sono tante e molte riguardano la capacità nell’essere interconnessi». Le abilità tecnologiche non sono però le sole richieste. «La rosa dei candidati è vasta – sottolinea Aversano- si cercano anche lavoratori meno qualificati». Maria, algherese di 45 anni, sembra rispondere a questo profilo. «Cerco un posto da cassiera – assicura mentre fa la fila davanti allo spazio di Eurospin – prima ero addetta alla biglietteria. È dura cercare lavoro alla mia età». Sono pieni di speranze invece i ragazzi che chiedono informazioni alle Forze Armate, l'altra presenza istituzionale, sognando una carriera in divisa. «Chiedono sempre – dicono carabinieri e finanzieri – se i tatuaggi possono influire sul reclutamento». Un mondo vario quindi, quello del Job Day che «deve diventare – conclude Aversano – un modus operandi».