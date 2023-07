Parte di via Giardini al buio da una settimana Protestano i residenti: «Segnalazioni senza esito» 

È passata una settimana da quando i lampioni di via Giardini si sono accesi per l’ultima volta prima del blackout che avvolge questa strada al confine con La Vega.

Le persone, che hanno segnalato l’inconveniente al Comune, per ora si fanno luce con le torce dei cellulari. «È pericoloso, le macchine possono non vedere i pedoni e rischiare di investirli», avverte Federica Piludu, un’abitante. «È possibile che nessuno intervenga? Non ci sono lavori in corso per i quali è necessaria l’interruzione di corrente, altrimenti avrebbero avvisato», afferma, «non sappiamo il perché del blackout. Sappiamo solo che adesso questa situazione sta creando disagio».

Oltre alle torce dei cellulari, a illuminare via Giardini ci “pensano” le luci delle case, l’insegna di un salone di barbieri, la vicina piazza Tristani e, come due giorni fa, la luna piena. Per il resto, buio pesto. «Ho atteso per capire se fosse una situazione momentanea, ora preparo un reclamo al Comune», sbuffa Serena Montis, un’altra residente. «Rido amaramente quando vedo le persone camminare con le torce dei cellulari, d’altronde lo faccio anch’io quando torno dal lavoro». Sorridendo, sempre amaramente, aggiunge: «Tiro un sospiro di sollievo quando passa un’auto e ne approfitto per accelerare il passo. Il problema è che dalle nove di sera, con il varco ztl chiuso, di auto ne passano poche». Carlo Farris segnala un altro pericolo: «I tanti monopattini che transitano qui, pur avendo la lucetta accesa, rischiano di non vedere i pedoni e gli ostacoli che possono esserci lungo il tragitto».

Ancora nessuna risposta da parte dell’assessore Alessio Mereu.

