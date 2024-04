Parte della pineta ripulita dagli studenti 

Piccoli ambientalisti crescono. Vedendoli all'opera non ci sono dubbi: sono loro, ora e in futuro, i difensori dell'ambiente. I bambini della scuola dell'infanzia di via Genova e delle tre classi seconde della scuola primaria di via Caravaggio, negli ultimi due giorni hanno partecipato a “Puliamo il mondo”, manifestazione organizzata dal circolo Legambiente Su Tzinnibiri e dal Comune di Sinnai. Assieme alle loro maestre, che hanno aderito con entusiasmo a questa bella esperienza di educazione ambientale, non si sono risparmiati nel dare il loro contributo a rendere più belli e puliti alcuni dei luoghi simbolo del territorio sinnaese: il parco dedicato a Don Pintus e la pineta.

Nella pineta sono state bonificate alcune aree pic-nic inquinate da innumerevoli cicche di sigaretta, vetro, cartacce e plastica. Raccolti un chilo e mezzo di mozziconi di sigarette in un’ora e mezzo per cancellare la maleducazioni dei più grandi. (r. s.)

