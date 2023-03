Parte degli uffici comunali nelle Officine 

Una parte dei locali delle ex Officine, in gestione all’Unione dei Comuni del Sarrabus, ritornano al Comune di Castiadas almeno per un anno. È l’accordo raggiunto tra il sindaco Eugenio Murgioni e i colleghi di Muravera, Villaputzu, San Vito e il commissario di Villasimius. «Purtroppo – spiega Murgioni – in municipio abbiamo problemi di spazio, era necessario trovare una soluzione quantomeno per l’ufficio tecnico. Nelle prossime settimane trasferiremo lì il personale. Occuperemo cinque stanze che al momento non sono utilizzate dall’Unione».

Il trasferimento degli uffici è stato deciso anche in previsione di un aumento della pianta organica. «Nella sede attuale infatti – dice ancora Murgioni – non sarebbe possibile garantire le condizioni di sicurezza».

In base alla nuova convenzione approvata, appunto, dall’Unione dei Comuni, Castiadas potrà utilizzare le ex Officine (in località Castiadas Centrale) per un anno e dovrà provvedere alle manutenzioni dello stabile e al pagamento delle utenze. La soluzione definitiva è quella di un ampliamento del municipio di Olia Speciosa. «Ci sono alcuni progetti in fase avanzata per il municipio – conclude Murgioni – uno prevede l’ampliamento, un altro una sede nuova. Valuteremo e procederemo in tempi non lunghi». (g. a.)

