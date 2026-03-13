VaiOnline
Sassari.
14 marzo 2026 alle 00:24

Parte dal rione Rizzeddu il primo cantiere RinnovArea 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un emblema del degrado da riqualificare. È la “Torre La.Pi”, tra le vie Washington e Bovet, edificio da 11 piani e abitato da 30 famiglie, oggetto del primo cantiere di RinnovArea, il piano straordinario di interventi finanziato con 300milioni destinati alla manutenzione di 23mila alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ieri, davanti al palazzo del quartiere Rizzeddu, si è tenuta la conferenza stampa sull’incipit operativo del progetto annunciato a fine 2024. «A solo un anno e 2 mesi dall’avvio della gara europea - afferma l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu- siamo riusciti a far partire i cantieri, e a individuare le ditte, per il 60% sarde». Gli interventi proseguiranno sempre a marzo nei rioni di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa e poi, secondo il cronoprogramma, a Ortueri, Alghero, e via via fino al resto dell’isola. Grazie agli stanziamenti di 230 milioni dell’Accordo per Coesione 2021-27 più i 70 della Regione. Due circa invece i milioni per la “Torre La.Pi”, tra messa in sicurezza, risanamento, demolizione e ricostruzione dei tunnel di collegamento, più la futura riqualificazione dell’area dei garage. «L’attenzione - sottolinea Piu- è verso il cittadino e al diritto all’abitare sostenibile perché sono convinto che senza non c’è dignità per nessuno. Credo che dalle periferie possa nascere una rivalsa dal punto di vista socioeconomico”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: sfida navale a Hormuz Si allungano i tempi della guerra

Via alcune sanzioni alla Russia? Kiev e Bruxelles contrarie 
Il conflitto

Libano, non si ferma lo sbarco della “Sassari”

I Dimonios dovrebbero arrivare a 500 ma il piano per l’evacuazione è già pronto 
Region

Giunta: via Motzo, entra Cocco. Ma è scontro

L’assessora sfiduciata da “Uniti per Todde”: «Gli interessi di una persona hanno prevalso su quelli dei sardi»  
Lorenzo Piras
Università

«Einstein Telescope, una sfida da vincere»

Inaugurazione dell’anno accademico, il rettore Mola: «Un’occasione di crescita per la Sardegna» 
Alessandra Ragas