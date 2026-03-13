Parte dal rione Rizzeddu il primo cantiere RinnovArea 

Un emblema del degrado da riqualificare. È la “Torre La.Pi”, tra le vie Washington e Bovet, edificio da 11 piani e abitato da 30 famiglie, oggetto del primo cantiere di RinnovArea, il piano straordinario di interventi finanziato con 300milioni destinati alla manutenzione di 23mila alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ieri, davanti al palazzo del quartiere Rizzeddu, si è tenuta la conferenza stampa sull’incipit operativo del progetto annunciato a fine 2024. «A solo un anno e 2 mesi dall’avvio della gara europea - afferma l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu- siamo riusciti a far partire i cantieri, e a individuare le ditte, per il 60% sarde». Gli interventi proseguiranno sempre a marzo nei rioni di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa e poi, secondo il cronoprogramma, a Ortueri, Alghero, e via via fino al resto dell’isola. Grazie agli stanziamenti di 230 milioni dell’Accordo per Coesione 2021-27 più i 70 della Regione. Due circa invece i milioni per la “Torre La.Pi”, tra messa in sicurezza, risanamento, demolizione e ricostruzione dei tunnel di collegamento, più la futura riqualificazione dell’area dei garage. «L’attenzione - sottolinea Piu- è verso il cittadino e al diritto all’abitare sostenibile perché sono convinto che senza non c’è dignità per nessuno. Credo che dalle periferie possa nascere una rivalsa dal punto di vista socioeconomico”.

RIPRODUZIONE RISERVATA