Parte da Santa Gilla il piano di tutela della trota sarda pura 

«La scelta di adottare la tecnica della crioconservazione del seme, ovvero il suo congelamento – spiega il biologo dell’Ateneo cagliaritano, Andrea Sabatini – è stata fatta dopo aver già messo a punto negli anni scorsi un programma di riproduzione asincrono prelevando contemporaneamente il seme maschile e l’uovo femminile per poi procedere alla fecondazione. Ci sono state però difficoltà». Non sempre infatti si riusciva a far coincidere i momenti della maturità. Maschi magari non fertili e femmine non pronte. Esattamente come avviene nell’altro analogo “Progetto life” in atto in Sardegna e affidato a Forestas, dove si lavora sia con esemplari della popolazione pura ma anche con individui ibridi ma comunque destinato a migliorare geneticamente la popolazione della trova sarda. Come richiesto per entrambi i programmi di tutela e ripopolamento dall’assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente.L’inziativa messa a punto a Santa Gilla (e affidata al coordinamento dei biologi Andrea Sabatini di Cagliari e Maria Dattena di Bonassai) dispone di esemplari assolutamente puri, controllati, esaminati e classificati geneticamente. Da loro potrebbe dunque arrivare la salvezza della trota sarda che potrebbe così ripopolare i torrenti della Sardegna.

Negli impianti della laguna cagliaritana gli scienziati stanno mettendo a punto la tecnica riproduttiva con i semi prelevati dai maschi puri ancora presenti in buon numero nel rio Piras di Gonnosfanadiga per conservarli a bassissime temperature per essere poi pronti all’inseminazione delle uova sempre di femmine pure provenienti dallo stesso areale. I lavori sono cominciati nei mesi scorsi e già le primi risultati si stanno facendo notare all’interno delle uova, dove le minuscole trote sono comparse davanti all’obiettivo del microscopio ma anche, in altri casi, si notano ad occhio nudo.

Obiettivo salvezza. Sono al lavoro nell’impianto di acquacoltura sperimentale di Santa Gilla, i ricercatori universitari del Dipartimento di Scienza della vita e dell’Ambiente e i loro colleghi dell’agenzia regionale Agris per bloccare la strada della possibile estinzione della trota sarda, la specie messa in pericolo non solo da una pesca eccessiva e prelievi sconsiderati ma anche dall’immissione, parecchi anni fa, nelle acque dei fiumi sardi, di specie d’importazione che hanno generato la nascita di specie ibride.

Le tecniche

Lo scienziato

La ricerca

I salmionidi che ancora conservano la purezza della specie hanno infatti un nemico da cui difendersi e che potrebbe condizionare il futuro delle popolazioni che ancora resistono sul Monte Linas, nelle acque limpide del rio Piras di Gonnosfanadiga, e nei torrenti Marrocu e Camboni tra Uta e Siliqua, nel rio Furittu (affluente del Fumendosa di Villasalto), nel Fumineddu a Gorropu, tra Orgosolo, Talana e Urzulei. Un nemico alieno che si chiama Fario, immesso nell’Isola nei primi del Novecento e negli anni ‘60 e in grado intaccare il patrimonio genetico della sarda.

Il futuro

Dai laboratori di Santa Gilla, insomma, potrebbe arrivare la speranza di un futuro migliore per la conservazione del salmonide isolano e ancora di più per la biodiversità. Gli scienziati del Dipartimento e di Agris con Sabatini e Dattena e gli studiosi di Forestas coordinati da Paolo Casula e Manuela Manca sono stati impegnati in questi anni nell’indagine sul campo per verificare i rapporti di stretto vicinato anche con un’altra presenza ingombrante nell’Isola: l’americana trota Iridea. Questa specie non ha però alcuna possibilità di incrociarsi con Fario e trota sarda. Un lavoro durante il quale sono stati anche prelevati i semi maschili della trota pura per congelarli e conservarli per la riproduzione. Quella oggi in atto sulle sponde della laguna cagliaritana.

