Parrucchiera premiata 

È il suo ennesimo successo: la parrucchiera Roberta Meloni, lavora nel suo salone a Villaspeciosa ma è originaria di Assemini, è arrivata terza durante il mondiale degli acconciatori a Paestum. La trentasettenne qualche anno fa era salita sul podio nella categoria acconciature. Per lei una grande gioia: «Sono contenta e molto soddisfatta», dice la parrucchiera, «ho realizzato il balayage sulla mia modella, Elisabetta Damu. Sono arrivata terza perché avendo superato i sessanta minuti a disposizione sono stata penalizzata di cinque punti. Ma sono comunque molto soddisfatta visto il mio terzo posto in classifica. Inoltre è importante che la procedura, l’applicazione dei prodotti e il lavoro svolto si siano classificati al primo posto. Sono contenta per aver utilizzato la nuova tecnica che per me è la rivoluzione dei biondi». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA