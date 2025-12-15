Parrucche gratuite alle pazienti oncologiche: supporto per la cura 

Da Villa Ballero l'abbraccio di Cagliari a chi ha bisogno di aiuto: in centinaia hanno riempito la storica dimora a Giorgino, nella serata benefica natalizia dell’Associazione Paravè dedicata alle donne che affrontano la terapia oncologica.

Un evento sentito e carico di emozioni, con la solidarietà presenza concreta. Musica, sorrisi, buon cibo e brindisi, condividendo un messaggio forte: «Nessuna donna deve sentirsi sola nel momento più delicato del percorso di cura».

Centro della serata il Progetto Inachis: offre gratuitamente parrucche certificate, inserite nel percorso terapeutico, per aiutare le pazienti a riconoscersi allo specchio e preservare la propria identità prima della perdita dei capelli. Momento toccante la proiezione di un docufilm con testimonianze dirette, che ha commosso la platea.

«Inachis è un progetto pilota, nato in collegamento con gli ospedali», ha spiegato Ramona Perra, dirigente dell'associazione Paravè. «Le strutture sanitarie ci chiedono le parrucche: fanno parte integrante del percorso di cura. Le doniamo prima che le donne inizino a perdere i capelli, identiche alla loro capigliatura naturale. Non è un dettaglio estetico: alla diagnosi, la domanda più frequente non è “quanto vivrò?”, ma “perderò i capelli?”. Spiega la profondità del trauma».

Perra ha poi lanciato un appello: «Chiediamo alla Regione di sostenere concretamente il progetto, dignità e benessere delle pazienti siano un diritto». Ad aprire le porte della villa Roberta Ballero: «Dai cagliaritani una profonda sensibilità, ricorderemo a lungo la serata», ha detto. Il ricavato dell'evento sarà devoluto all'Associazione Paravè per l'acquisto delle parrucche.

