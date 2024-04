Parrucche  alle pazienti oncologiche 

L’ambulatorio oncologico del San Martino per una mattinata è diventato un salone di bellezza. Dodici pazienti hanno potuto scegliere una delle parrucche realizzate grazie al progetto della Rete dei parrucchieri sardi per aiutare le donne in trattamento chemioterapico. Con la consulenza dei parrucchieri volontari aderenti all’iniziativa, hanno potuto indossare e ricevere in dono le parrucche che le aiuteranno a superare meglio l’impatto emotivo causato dall’alopecia legata agli effetti della chemioterapia. «Il progetto, finanziato dall’assessorato regionale della Sanità, è nato da un attento lavoro di studio e selezione dei fornitori. Si tratta di parrucche certificate – ha spiegato Paola Piroddi, responsabile scientifica del progetto – La rete è costituita da 50 parrucchieri, con base a Mogoro, per cui è proprio da questa provincia, da questo ospedale che abbiamo voluto inaugurare questa attività di distribuzione che continuerà nel tempo». ( m.g. )

