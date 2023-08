Parroco e profumiere:  essenza alla ramadura in onore di Sant’Efis 

Se non avesse fatto il sacerdote, probabilmente don Marcello Loi, 52 anni, insegnerebbe strategia di marketing in un’università prestigiosa o sarebbe a capo di qualche azienda. Il parroco di Pula otto anni fa ha avuto una intuizione che nessuno immaginava si sarebbe trasformata in un successo, un piccolo business con il quale autofinanzia le attività della parrocchia di San Giovanni Battista: è nato così “Efis Ramadura”, il profumo che rievoca il tappeto di fiori ed erbe aromatiche che viene steso sulla strada prima del passaggio di sant’Efisio.

La fragranza

Nel flacone che le donne della parrocchia vendono sul sagrato della chiesa a turisti e residenti c’è l’essenza della tradizione, della devozione e della storia del culto di questo santo, che ogni 2 maggio i pulesi attendono come quando si aspetta il ritorno di una persona di famiglia. Sei euro il costo di una boccetta da 10 millilitri dell’olio essenziale che profuma la casa di chi vuole respirare i profumi della festa di sant’Efisio tutto l’anno (naturalmente le offerte al rialzo sono bene accette).

Il boom

Un successo certificato dalle vendite: in otto anni sono circa 5mila le boccette vendute a vacanzieri e residenti. «L’idea è nata ascoltando la gente – racconta don Marcello Loi -, appena arrivato a Pula mi capitava spesso di sentir dire che in paese si respirava già l’odore della festa, questo perché con la primavera, e con l’avvicinarsi della festa in onore del Martire Guerriero, si possono già percepire i profumi delle essenze che poi vengono utilizzate per realizzare sa ramadura. Il tappeto variopinto che si estende a Pula è diverso da quello splendido composto essenzialmente da petali che si vede a Cagliari, qui in paese si aggiungono rami di menta, salvia, mirto e rosmarino: il profumo che si sprigiona non appena questo manto variegato viene calpestato è inconfondibile».

Nel laboratorio

Trovata l’idea, si è poi presentato il problema di concretizzarla, e soprattutto di spiegare quali caratteristiche avrebbe dovuto avere quel profumo che si respira durante la processione di sant’Efisio a Pula. «Il progetto ha cominciato a prendere piede quando ho saputo che una ragazza di Pula lavorava a Milano come biologa per un’azienda del settore profumiero – racconta don Marcello -, quando le ho parlato le parlato dell’idea che intendevo realizzare ha capito subito di cosa stessi parlando, chi è nato e cresciuto in paese conosce quell’inconfondibile fragranza sin da bambino. Dopo averci presentato due campioncini, la scelta è ricaduta sull’olio essenziale che oggi in tanti apprezzano: ne abbiamo registrato il marchio, ed è nato così Efis Ramadura. Sia chiaro, la parrocchia non è una azienda, agisce nella logica del no profit, e tutto il ricavato della vendita dei flaconi viene utilizzato per portare avanti le nostre attività».

Sant’Efis

I ricordi delle processioni di sant’Efisio del passato, le preghiere recitare per chiedere la sua intercessione, le storie familiari di un paese che nel corso dei secoli ha fatto del culto per il Martire Guerriero uno dei suoi capisaldi: con questo profumo la parrocchia ha voluto distillare non solo i profumi della festa, ma il suo significato più profondo. «Grazie ai turisti ogni anno Efis Ramadura raggiunge ogni angolo del mondo», racconta don Marcello: «Ci piace pensare che, anche se lontani da Pula, nelle loro case possa spandersi il profumo della nostra festa».

