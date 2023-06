Parroco ai saluti dopo 7 anni I fedeli: lascerà ricordi speciali 

Il tempo è scaduto. Dopo sette anni lascia Macomer padre Mario Pesenti, bergamasco di origine, della Congregazione Figli dell'Immacolata Concezione, parroco della Santa Famiglia e della chiesa di San Francesco. Dirigerà un centro giovanile a Reggio Calabria. Domenica la cerimonia di commiato, con la presenza del vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino.

Un distacco da tempo annunciato, ma che diventa per i parrocchiani fonte di incertezza, di inquietudine, di smarrimento e di vuoto, perché interrompe il dialogo che si era creato in questi anni con i fedeli, con i giovani in particolare. Nulla si sa su chi lo sostituirà in questo difficile incarico. Il suo arrivo, nell'ottobre del 2016, venne accolto come una rivoluzione nelle quattro parrocchie cittadine. Sono stati sette anni intensi, trascorsi tra i bambini, i giovani e con un occhio verso i più deboli.

Sabato (alle 18), padre Mario si congederà dai parrocchiani della Santa Famiglia, da tanti giovani che lo seguivano, da tanti bambini ai quali era particolarmente legato, mentre domenica (alle 10), con la presenza del vescovo monsignor Mauro Maria Morfino, saluterà i parrocchiani di San Francesco. È atteso il discorso del vescovo, che dovrebbe annunciare il nome del sacerdote che succederà a don Mario Pesenti. Il parroco sarà ricordato soprattutto per la sua vicinanza ai deboli e ai poveri.

