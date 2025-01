Parrocchie, conti trasparenti 

È un “Te Deum” lungo e articolato, divulgato alle famiglie di Fonni dal parroco don Luciano Monni che ha tracciato un bilancio dell’anno appena trascorso, avviandosi ad un 2025 all’insegna della trasparenza. Per il sacerdote di Orgosolo, da fine agosto chiamato alla guida delle parrocchie di San Giovanni Battista e dei Martiri, un intenso lavoro al fianco della comunità e in particolare dei giovanissimi. Fondamentale, fra le tante iniziative, l’inaugurazione dopo la tragedia dei 4 ragazzi morti nell’incidente di fine ottobre, del Centro intergiovanile Mi.Lo.Ma.Mi, cuore pulsante di più eventi sociali e culturali.

I residenti

Nel documento reso noto a fine anno spiccano i dati demografici del paese, attestatosi a 3610 abitanti (1856 femmine e 1754 maschi, di cui 44 immigrati e 56 emigrati). Per Fonni, marginalmente interessato dal crollo delle nascite in Barbagia, dati confortanti con 23 neonati che, pur non superando il numero dei morti (56), fanno sperare per il futuro.

I sacramenti

Sono ben 29 i battezzati, 24 i cresimati, 30 i ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione, 19 i matrimoni (di cui uno in sede civile). Minuziosa la gestione dell’economato delle due chiese principali.

I bilanci

I dati valgono dal 31 agosto al 31 dicembre. A San Giovanni Battista 39 mila 635 euro gli introiti, derivati da messe della domenica e novene (21.335), matrimoni, battesimi e funerali (2800) offerte varie (15.500). Sono 41.620,73 euro le uscite, fra bollette di energia elettrica, polizze, Imu, spese bancarie, manutenzioni. Spazio a 2000 euro destinati a Caritas e volontariato vincenziano, 1500 al seminario di Nuoro, 2500 a sostegno delle missioni. Le casse si mostrano sane con 17.450,14 euro di attivo.

Anche la storica basilica dei Martiri gode di ottima salute con 13.839,06 euro in cassa, entrate per 16 mila 870 euro (9820 messe e novene, 2050 matrimoni, battesimi e funerali, offerte varie 5000 euro). Le uscite sono 6962,68 euro con l’ulteriore sostegno a Caritas e gruppo vincenziane (2000), seminario vescovile (1000) e missioni (1500).

RIPRODUZIONE RISERVATA