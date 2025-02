Parrocchie condivise in una Chiesa social E con pochi sacerdoti 

Una parrocchia condivisa. O, se si vuole, allargata a cinque comunità. Con la sempre più crescente crisi di vocazioni e una carenza di organico in abito talare, la Chiesa tiene il passo e l’arcidiocesi di Oristano sperimenta la strada dei “parroci in solidum”: due sacerdoti per gestire più comunità che alla fine diventano un’unica grande parrocchia in cui messe, oratorio, catechismo e altre attività vanno oltre i singoli campanili. Esperimento avviato un anno e mezzo fa a Villaurbana, Ollastra, Siamanna, Siapiccia e Villanova Truschedu nell’arcidiocesi di Oristano, e a fine 2024 in quattro parrocchie della diocesi Ales-Terralba.

La crisi

Il seminario tridentino di Oristano che un tempo era ricco di studenti, oggi è desolatamente vuoto. Ennesimo segno delle difficoltà sul fronte delle vocazioni, ecco perché l’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni (che guida anche la diocesi Ales-Terralba) ha tentato la carta dei parroci in solidum, con uguali diritti e doveri. Sistema che si affianca a quello già diffuso di un solo sacerdote in più parrocchie come nel Guilcier dove padre Paolo Contini segue Ghilarza, Abbasanta e Norbello. Nel Grighine l’esperimento è stato affidato a don Daniele Quartu e don Enrico Porcedda che domenica a Oristano chiameranno a raccolta i parrocchiani per fare il punto della situazione sulla chiesa condivisa.

Fra la gente

Carichi di entusiasmo, i due sacerdoti gestiscono «quattromila anime di cinque parrocchie – spiega don Daniele – non possiamo arrivare ovunque ma cerchiamo di dare il massimo». L’esordio è stato con le “missioni popolari” quando insieme a numerosi laici, i sacerdoti sono andati nelle piazze, alle fermate degli autobus, nei bar e nelle case per confrontarsi e ascoltare le varie esigenze. «Stiamo provando a dare una botta di energia alle comunità – aggiunge – e anche domenica ci incontreremo per discutere di vari temi». Confronti e molte attività: «Catechesi, comunioni, cresime vengono organizzate tutti insieme – spiega don Daniele – e abbiamo in campo anche altri progetti». Una comunione di intenti che secondo don Enrico Porcedda va al di là della risposta alla penuria di preti. «È un segno dei tempi – sostiene – è bello e giusto che le comunità ragionino in una prospettiva collettiva. Se si resta chiusi nel proprio campanile, si rischia un impoverimento mentre muovendosi insieme si può solo crescere e arricchirsi».Identica prospettiva anche per don Mattia Porcu che con don Andrea Martis segue le parrocchie di San Ciriaco, San Pietro, Marceddì e Tanca Marchese a Terralba. «È un’esperienza nuova molto positiva – osserva don Mattia – da anni le attività di oratorio, della Caritas vengono svolte insieme, adesso si aggiungono celebrazioni e catechesi».

I fedeli

Una sfida accolta anche dai parrocchiani come conferma Luca Piras di Villaurbana. «Stiamo vivendo tempi diversi da quelli a cui eravamo abituati ma ci adattiamo – sostiene – e la comunità condivisa, le missioni popolari sono esperienze che hanno arricchito tutti. L’incontro di domenica è un evento strategico, un’assemblea “costituente” in cui ci interrogheremo sul nostro futuro». Stesso fervore nelle parole di Alessandra Pisanu di Siamanna. «Stiamo vivendo una stagione bellissima – fa sapere – all’inizio eravamo un po’ spaventati, ma non si è perso nulla, tutto è moltiplicato. Abbiamo la possibilità di vivere anche i momenti importanti degli altri paesi, possiamo ascoltare la messa tutti i giorni se non nella nostra parrocchia in quella più vicina».

