Parrocchiale, abbattuta la vecchia officina 

I cittadini di Barumini possono finalmente giorire: l’abbattimento del vecchio caseggiato situato in via Roma 30-32 e confinante con la Piazza Giovanni XXIII permetterà ora di dotare la chiesa parrocchiale di un’ampio sagrato, valorizzando i vicini siti culturali come il Polo Casa Zapata con il Nuraxi de Cresia al suo interno, e rendendo decorosa l’intera area.

L’edificio abbattuto, valutato 50mila euro, era stato costruito come locale di deposito agricolo per poi diventare un’officina artigianale. Il Comune, in varie occasioni, aveva manifestato il proprio interesse all’acquisizione.

«Meglio tardi che mai», commenta Franco Migheli, portavoce del gruppo di minoranza Barumini Futuro Insieme: «Ci fa piacere vedere realizzato un tassello di quanto da noi proposto per la valorizzazione dell’area monumentale e museale con un’interpellanza di tre anni fa. Speriamo si continui con l’acquisizione di tutta la proprietà della famiglia Contu».

«Alla demolizione – anticipa il sindaco Michele Zucca – seguirà un intervento per la riqualificazione e la valorizzazione complessiva degli spazi antistanti. Era il più importante obiettivo dell’amministrazione, in quando capace di restituire al paese la bellezza della parrocchia e la piena fruizione dell'area».

RIPRODUZIONE RISERVATA