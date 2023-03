Parrocchia in festa per gli scout 

La parrocchia beata vergine addolorata in festa per i cinquantini del gruppo scout “Carbonia Uno”. Un’intera giornata, organizzata dall’attuale comunità capi, per ricordare mezzo secolo di storia durante il quale migliaia di persone hanno indossato divisa e fazzolettone d’ordinanza.

I festeggiamenti sono iniziati con la messa presieduta da don Antonio Carta, che ha voluto porre l’accento sul passaggio di testimone tra diverse generazioni che non hanno mai smesso di passarsi il messaggio di Baden Powell, fondatore degli scout. Al termine della celebrazione gli aderenti di ieri e di oggi si sono incontranti nel piazzale della chiesa dove hanno ascoltato il saluto di Enrico Forteleoni, che nel 1972, insieme a don Enrico Casolari e grazie all’aiuto di don Giovanni Diaz, Elio Cuccu e Lello Manca, diede inizio a questo nuovo cammino. Subito dopo è stata scoperta una targa commemorativa, donata dalla Sider Alloys. Ai festeggiamenti non è voluto mancare il sindaco Pietro Morittu, ex scout: «Grazie per il servizio che offrite alla città. Il vostro impegno è un segnale di buon auspicio per il futuro di tutti». Le attività si sono spostate poi in oratorio dove è stata allestita una mostra fotografica e di vecchi cimeli del gruppo Agesci e dove è stato proiettato un video con le testimonianze, divise per decennio, di cinque testimoni: Marcello Romano, Giovanna Atzeni, Luca Poddighe, Claudio Chiriu e Nicola Poeta. Il tutto si è concluso con un momento di condivisone e festa.

