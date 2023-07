Parrocchia, il Comune  cerca fondi  

A cinque mesi dalla chiusura della parrocchia Nostra Signora delle Grazie, il Comune di Sanluri cerca fondi per restaurare il tetto e riaprire la chiesa. Dopo la raccolta fondi, tramite un appello alla comunità del sindaco, Alberto Urpi, ora è tutta la Giunta a bussare alle porte della Regione. Già pronto il progetto da trecentomila euro per partecipare al bando regionale di 5,5 milioni di euro 2023-2024, con l’assegnazione di un finanziamento massimo di 150mila euro e il punteggio più alto nel caso si tratti di chiese parrocchiali e edifici inagibili. «Noi – dice Urpi – cofinanziamo il progetto con 150mila euro, speriamo che da Cagliari arrivi la stessa cifra. I requisiti ci sono: la struttura è l’unica parrocchia della città ed è chiusa al culto dal 16 marzo. Troppo piccolo il tempio di San Lorenzo che sta accogliendo i fedeli, soprattutto in occasione di particolari ricorrenze».

L’assessore al turismo, Fabrizio Collu, aggiunge: «Oltre all’importanza religiosa, l’immobile fa parte di un percorso che consente ai nostri visitatori di ammirare le sue bellezze artistiche, alcune storiche come il Retablo di Sant’Anna del 1570. La chiesa si trova lungo la strada fra il castello medioevale e la casa del pane civraxiu». Il progetto prevede due interventi, uno interessa la cupola, da circa quindici anni danneggiata dalle infiltrazioni d’acqua piovana, in particolare gli affreschi del 1.800, l’altro riguarda la sistemazione del tetto e della navata centrale, danneggiata dalla caduta di calcinaci sui banchi e sul pavimento. Un campanello di allarme per il rischio di ulteriori crolli. Dunque la chiusura e il trasferimento delle funzioni nella chiesetta di San Lorenzo. ( s. r. )

