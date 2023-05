Parrella (narrativa), Cremisi (saggistica), Marras e Tozzi sul podio  

Intermezzo musicale con l’esibizione, molto apprezzata dal pubblico, di Moses Concas, vincitore nel 2016 di Italia’s Got Talent, e le premiazioni. A partire dalla Narrativa. Ha vinto Parrella, che ha detto: «Lo dedico a una mia amica: Michela Murgia», scatenando l’applauso in sala. Dunque, la Saggistica, in cui ha trionfato Cremisi. E il Premio Internazionale, introdotto l’anno scorso, in cui Carrère succede a Orhan Pamuk. Si parla dell’ultimo libro, “V13”, a proposito del quale lo scrittore ha spiegato: «Avevo previsto che raccontare il processo per gli attentati del 2015 a Parigi sarebbe stato tragico, ma non avevo previsto che sarebbe stato anche bello». Col Premio Cultura del Mediterraneo, assegnato a Tozzi, tornato in Sardegna per ritirare il riconoscimento per la valorizzazione delle culture del nostro mare e dei popoli che lo abitano, forte anche del suo ultimo libro “Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti”, ci si avvia verso i titoli di coda.

Valeria Parrella, Teresa Cremisi, Emmanuel Carrère, Mario Tozzi e Antonio Marras: il Premio Costa Smeralda ha celebrato ieri, al Conferenze Center di Porto Cervo, i vincitori del 2023. Le prime due si sono aggiudicate rispettivamente il Premio Narrativa col libro “La fortuna” e Saggistica con “Cronache dal disordine”. Gli altri tre sono gli annunciati destinatari del Premio Internazionale, Premio Cultura del Mediterraneo e Premio speciale.

Sul palco del premio letterario organizzato e promosso dal Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico («il nostro brand impone uno sguardo alla cultura e alla cultura di eccellenza», è intervenuto) con la direzione artistica di Stefano Salis, anche quest’anno hanno sfilato alcuni dei protagonisti del panorama italiano e internazionale. Per ritirare un premio «che è costruito in maniera diversa dagli altri, qui le casi editrici non partecipano, scegliamo ciò che ci piace», ha ricordato Salis, prima che Roberta Floris, conduttrice della cerimonia, partisse con la presentazione dei finalisti della categoria Narrativa: Parrella, Bruno Arpaia, giornalista e traduttore, presente con “Ma tu chi sei”, e Andrea Canobbio, che attraverso un caso in famiglia in “La traversata notturna” racconta la depressione. A seguire i finalisti della sezione Saggistica: Cremisi, Paola Italia con “Gaddabolario” e Benedetta Tobagi con “La Resistenza delle donne”.

Intermezzo musicale con l’esibizione, molto apprezzata dal pubblico, di Moses Concas, vincitore nel 2016 di Italia’s Got Talent, e le premiazioni. A partire dalla Narrativa. Ha vinto Parrella, che ha detto: «Lo dedico a una mia amica: Michela Murgia», scatenando l’applauso in sala. Dunque, la Saggistica, in cui ha trionfato Cremisi. E il Premio Internazionale, introdotto l’anno scorso, in cui Carrère succede a Orhan Pamuk. Si parla dell’ultimo libro, “V13”, a proposito del quale lo scrittore ha spiegato: «Avevo previsto che raccontare il processo per gli attentati del 2015 a Parigi sarebbe stato tragico, ma non avevo previsto che sarebbe stato anche bello». Col Premio Cultura del Mediterraneo, assegnato a Tozzi, tornato in Sardegna per ritirare il riconoscimento per la valorizzazione delle culture del nostro mare e dei popoli che lo abitano, forte anche del suo ultimo libro “Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti”, ci si avvia verso i titoli di coda.

Il sipario cala su Marras e il Premio Speciale. «Che ci faccio io qui?», si è chiesto a voce alta lo stilista algherese, un po’ imbarazzato, prima di parlare dell’ultimo progetto, «una sfilata di donne che hanno superato il cancro, a cui ho chiesto di fornirmi un abito o un tessuto che le ha accompagnate nel percorso per smembrarli e ricucirli in tuniche nere, per simboleggiare il prima e il dopo il superamento di un percorso doloroso», oltreché della collezione dedicata alla Grazia Deledda. «Quello che cerco di fare da sardo marino> ha aggiunto, <è guardare alla Sardegna da lontano, una prospettiva che offre altri occhi. In questo la moda aiuta, perché fare moda significa non essere avulsi da tutto ciò che ci circonda, anche da quel Mediterraneo che è diventato un cimitero: da popolo inclusivo dobbiamo tendere una mano in mare». Ai vincitori, individuati dalla giuria presieduta da Salis e formata da Lina Bolzoni, Marcello Fois (assente), Elena Loewenthal e Chiara Valerio, è stata consegnata un’opera dello scultore Giuseppe Sanna. (i. g.)

