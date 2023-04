«Parole sbagliate, chiedo scusa» 

«Chiedo veramente scusa a tutti se ho offeso la sensibilità della città e dei suoi abitanti». Con queste parole il giornalista e scrittore Federico Buffa prova a mettere la parola fine al pandemonio creato dalle sue parole pronunciate qualche giorno fa nel canale youtube “Basement Cafè 5”.

Le dichiarazioni

Nel talk show, infatti, Buffa, lasciandosi probabilmente trasportare dall’enfasi del momento, ha ricordato la sua visita in città nel 2021 per presentare lo spettacolo “Italia Mundial”, dicendo che «a Carbonia la gente ti stringe la mano con due mani e ti dice: noi qua non abbiamo niente, non abbiamo né la televisione via cavo né via satellite, per vedere il Cagliari si deve andare a Cagliari. Uno che viene qua e ci porta qualche cosa ci fa un gran favore». A seguito di queste sue dichiarazioni in città è divampata una accesissima polemica che ha interessato istituzioni, imprenditori e società civile. Con il passare delle ore la protesta, condita da una buona dose di ironia, si è poi spostata sui social, amplificandosi in maniera esponenziale. Il giornalista di Sky, portato a conoscenza di quanto da lui innescato, ha voluto spiegare meglio qual’era il significato del suo intervento: «Davvero una donna mi disse letteralmente quelle parole. Io riportandole però non volevo né dire che la città è veramente così né darne un'immagine negativa». Anzi, a sentire l’autore di diversi famosi storytelling, l’intento era un altro: «Io ho apprezzato molto l’umanità degli abitanti di Carbonia e volevo farla emergere. Sono rimasto fortemente colpito da una realtà che non conoscevo è ho imparato tantissimo da questa esperienza che mi ha commosso, portandomi quasi alle lacrime. Non volevo assolutamente offendere nessuno e mi porto a presso l’esperienza fatta a Carbonia come lezione, professionale e di vita».

I ristoranti

Per quanto riguarda l’altra frase incriminata, ovvero «poi andiamo al ristorante e non c’è quasi niente delle cose che abitualmente prendiamo», Buffa precisa ancora: «Andammo al ristorante alla fine dello spettacolo, ben dopo le 11 di notte. Anche in questo caso non era mia intenzione mancare di rispetto ad alcuno». Il giornalista, infine, nel ribadire le sue scuse, si assume le sue responsabilità: «Sicuramente mi sono espresso male e non avrei dovuto dire ciò che ho detto in un luogo pubblico». Nel corso della giornata di ieri, intanto, il sindaco Pietro Morittu ha inviato una lettera al giornalista esternando “la delusione e il disappunto suo e di tutta la cittadinanza”, invitandolo a tornare a Carbonia per «ripristinare il rapporto di stima e apprezzamento che vi è sempre stato».