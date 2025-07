Parole e note lungo l’immaginario di Sergio Atzeni  

«Io non lo so cosa sia giusto», il recital di e con Stefano Ledda, con Tancredi Ermanno Elmi al contrabbasso e Juri Deidda al sassofono, in scena domani a Tortolì. Si tratta del secondo appuntamento della decima edizione della rassegna “Incontri Ravvicinati” orchestrata dalla compagnia ogliastrina Rossolevante, dopo «Perdifiato. L'incredibile vita di Alfonsina strada», con il monologo di uno straordinario Michele Vargiu che ha fatto il pieno di applausi. Il 9 luglio alle 21.30 al teatro tenda San Francesco sarà ancora grande spettacolo con il recital prodotto dal Teatro del Segno che attinge a piene mani alla grande forza evocativa della prosa e della poesia di Sergio Atzeni.

Sarà un “viaggio” fra le righe e fra i protagonisti di storie molto diverse tra loro, spesso di eroi sconfitti, eroi umili e marginali. Partendo dalle parole di uno dei più grandi talenti letterari apparsi sulla scena nazionale (prematuramente scomparso il 6 settembre 1995) e attraversando i “paesaggi” tratteggiati in Il figlio di Bakunin e nell’ Apologo del giudice bandito , Passavamo sulla terra leggeri e Il quinto passo è l’addio , il recital, frugando tra le pieghe delle parole di Sergio Atzeni, ne racconta l’immaginario, invitando il pubblico a riscoprirne il mondo narrativo e la prosa. L'ingresso allo spettacolo è a offerta libera e consapevole.

