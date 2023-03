Parole crociate e promozione turistica 

Il modo migliore per promuovere un territorio è farne diventare ambasciatori i cittadini. Un po’ come è successo a Collinas: Mattia Cau, 25 anni, presidente della Pro Loco, ha colto la palla al balzo e ha candidato il suo paese in un numero de “La Settimana Enigmistica”, la rivista più conosciuta del suo genere, distribuita in tutte le edicole d’Italia.

«Sono un appassionato del settimanale e lo acquisto regolarmente», dice: «Non appena ho visto l'opportunità di candidare il mio paese a una vetrina così importante non ci ho pensato due volte. Era la fine del 2019: dopo una lunga attesa qualche settimana fa ho ricevuto la comunicazione che Collinas sarebbe stata protagonista di un cruciverba dedicato sulle pagine del settimanale» (“Una gita a...”). Della decina di foto inviate al periodico da Cau, cinque sono state selezionate e pubblicate: la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, il monumento ai caduti in guerra, il panorama del paese, la chiesa di San Sebastiano e la fontana “Sa Mitza”, e sono uscite nel numero 4.745 dello scorso 2 marzo.

«È un vero orgoglio dare visibilità al mio paese», esulta Mattia. Approva il sindaco Francesco Sanna: «Passo dopo passo si costruisce la visibilità di una destinazione turistica culturale e di esperienze in un percorso da fare insieme come comunità».

