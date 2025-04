Il dietrofront sui dazi, per ora, non ha modificato gli scenari economici mondiali. Le borse viaggiano deboli, anche per il clima pesante che si respira negli Stati Uniti: la grande finanza teme la recessione e attacca la Casa Bianca. L’Italia spinge in Europa per trattare con gli Usa e per allentare il Patto di stabilità, leva economica per sostenere le imprese. Si guarda alla Bce. Trump-Xi, è scontro tra titani. La Cina: dazi al 125%.

